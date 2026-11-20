針對民進黨基隆市長候選人童子瑋碩士論文的抄襲爭議，國民黨今舉行記者會，指出逐頁比對童子瑋論文與同門學長羅卓傑2013年的碩士論文，童的論文研究對象前後矛盾，28項研究數據中有21項除法錯誤，摘要、緒論、文獻探討等章節大段文字重合，直言童子瑋不能再迴避。

國民黨基隆市議員候選人張家馨表示，童子瑋的論文被具體指控文字相似度高達42%，有大段文字與維基百科的內容大部分重合。要求童子瑋不要再迴避，必須拿出原文、引註跟撰寫的資料，一段段向社會大眾交代清楚。童不能再迴避，正面回答大家的疑問，把來源說清楚、把資料拿出來。要求海大把重合段落、引用來源與數值疑點納入專業審查。

民眾黨基隆市議員候選人林廷翰指出，學術倫理是對縣市首長最基本的要求，童子瑋的論文與同門學長羅卓傑2013年寫的碩士論文非常相似，若無按規定引用，可能構成抄襲。童一開始完全不回應，直到昨天他們到海大檢舉，才回應「叫謝國樑不要再造謠」。

林廷翰進一步表示，童子瑋的論文題目是台灣本土4家電信業者，但第三章研究方法與羅卓傑的論文非常相似，同樣寫著要研究台灣、南韓、日本、香港及中國等15家電信業者，下一頁卻又改成「本研究選定4家廠商」。此外，兩篇論文有3份一模一樣的引用文獻，順序相同，大部分文字段落也一樣。

林廷翰指出，童子瑋在論文中定義「規模效率就是等於CCR除以BCC」，但各表格的數據除起來都對不上。以遠傳為例，0.6533除以0.6782約等於0.9633，表格卻列0.7721。其他部分用抄的，最重要的研究結果、數據是錯的。童對碩士論文漫不經心，不相信當市長後對市政會多上心，論文可能用抄的，現在不管是政績還是政見，全部都是直接收割謝國樑跟林沛祥的。

民眾黨國家治理學院主任翟本喬逐頁比對與童子瑋同位指導老師的羅卓傑論文，發現童的中文摘要把羅的文字百分百搬過來，只在前面加一句，中間把年份從2009到2011改為2010到2016，後面再加一句，英文摘要也是如此。

翟本喬說，文獻探討中，童子瑋寫「以下乃針對上述所列文獻進行說明，分述如次」，可是並無上述。學長在這段文字前列了一個表，童抄過來時把表刪掉，沒有考慮到底下的文字不符，一共有九篇文獻的說明都是這樣。

翟本喬指出，童子瑋的研究結果完全沒有交代原始資料來源。4家業者7年共28項研究數據中，有21項犯了簡單的除法錯誤，其餘7項對的是「1除以1等於1」。童子瑋在建議中寫各項指標要「減少」到目標，但表上數字每一項都是增加，因學長的評估結果確實是減少，童把文字直接抄過來。

翟本喬說，童子瑋在營運績效管理矩陣分析中寫「處於規模報酬遞減的階段」，結論卻變成「處於規模報酬遞增階段」，因為童直接把學長的文字抄過來。分析全文後，童的中文摘要有57%抄襲，英文摘要84%，第一章緒論50%，第二章文獻探討37.8%，研究結論與建議43%，童自稱低於海大規定的30%標準，但可看到全部都高於30%，低於30%的部分就是錯的。整體不是抄，就是錯。