民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天在第二場公辦電視政見發表會提出「全齡守護」社福藍圖，從生育、托育、教育、長照到醫療全面規畫，包括凍卵保管費補助、提高生育津貼、敬老金加碼及擴大醫療服務，與全民共享經濟發展成果，在財政永續前提下照顧各年齡層。

蔡易餘延續「嘉義黃金十年，經濟活力沖天」主軸，提出四大經濟方向。農業推動「嘉義優鮮2.0」及智慧農業；工業串聯馬稠後、大埔美等園區，並規畫新港新能源、新材料產業園區；科技以半導體及無人機為雙引擎，觀光則以大阿里山為核心串聯山線景點。

在生育政策方面，蔡易餘提出40歲以下女性凍卵補助3年保管費，孕婦懷孕第28週後施打RSV疫苗，每劑8000元由縣府補助；生育津貼推出「好孕369」，第一胎3萬元、第二胎6萬元、第三胎9萬元、第四胎12萬元，並在各鄉鎮設置公共托育、提高托育人員待遇。

教育方面，他提出4年100億元「百億校園」計畫，推動雙語教育平權及校園建設，讓每一所學校落實雙語教育，並補助偏遠學校教師宿舍、改善海線體育班住宿問題，也將與國立中正大學合作成立「矽光子半導體學院」，培育科技人才，讓在地人才留在家鄉。

長照部分，蔡易餘提出加碼重陽敬老金，65歲維持3000元，80歲提高至6000元、90歲9000元，100歲以上1萬2000元；敬老卡每月點數由1000點提高至1200點，阿里山、大埔山區由1200點提高至1500點，並擴大使用範圍至幸福小黃及合作商家，三節各加碼300點。

此外，全口假牙補助由4萬元提高至4萬4000元，並在社區開設骨質疏鬆及肌少症營養班，升級行動醫療車，運用AI及雲端科技保存健檢數據。醫療方面逐步完成民雄、義竹基督教醫院分院及朴子醫院東石分院，並提出護理人員留任獎金，入籍嘉義縣滿10年發放獎金。

蔡易餘也提出「嘉義百村小旅行」，從平埔族洪雅族的諸羅山與打貓、鄒族的達邦與特富野，到荷蘭人在布袋興建的菲立辛根堡、林爽文事件後乾隆皇帝賜名嘉義、王得祿受封太子太保而有太保地名，盼打造嘉義特色文化IP，提供創作者與藝術家發展空間，帶動地方文化觀光。