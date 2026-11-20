民進黨桃園市長候選人黃世杰今天到中壢新明市場、萬利市場掃街拜票，黃世杰針對新明市場改造及垃圾處理費隨袋徵收指出，前者要與地方充分溝通才能推動，不可急救章；對於後者，試辦期間市府沒有解決問題，直到選前才說不會推動，卻也沒其他處置指示，並非關心民眾。

黃世杰今天掃街行程，包含主委范振修、議員黃崇禎、議員候選人王珮毓也陪同掃街，掃街開始前有支持者送上蒜苗，預祝黃世杰凍蒜。

黃世杰表示，這是第二次來新明市場，新明市場因為建物安全要改造，也要滿足周邊社宅、停車等生活需求，該如何規畫還需要跟地方充分溝通；第二，攤商到中繼市場，之後如何回歸，攤商權益如何確保，以及中繼市場如何確保有完整的市場機能，都是不小的挑戰，還需要繼續來討論。

黃世杰表示，未來施政一定會在地方充分收集意見，跟所有利害關係人取得平衡才會推動，不會急就章或是一問三不知，他承諾未來每一件大小事都會把它做好。

被問及垃圾處理費隨袋徵收問題，黃世杰表示，這是桃園市民非常關注的議題，他早在6月就公開提出，沒有達成共識，不會貿然推動，甚至試辦地點也因為方法有問題，讓學校、市場造成很多不便，甚至還有垃圾轉移問題，市府試辦這麼久卻沒有想到要來解決這些事情。

黃世杰指出，錯誤政策就應該矯正，這個議題，過去張善政市府都非常傲慢，沒有仔細聆聽議會提醒過的各種問題，也沒說會停止，直到選舉接近，才說任內不會擴大推動，但也沒有其他處置指示，這就是張善政的施政思維，不是真正站在關心的立場。

黃世杰喊話支持者，希望仔細比較不同的候選人政治風格，以及有沒有真正的真心為桃園、心在桃園來做事，希望在11月28日給在地年輕的團隊一個肯定。