新竹縣長選戰倒數一周，國民黨候選人徐欣瑩今天上午接連走訪新埔、關西兩處市場拜票，受到攤商與民眾熱情歡迎，不僅有人主動擁抱、要求自拍，還有老闆娘送上蒜頭、好彩頭，帶頭高喊「凍蒜」。徐欣瑩表示，最後一周將密集展開市場及車隊掃街，全力爭取選民支持。

徐欣瑩今天上午深入新埔市場，沿途逐一向攤商及採買民眾握手懇託，不少民眾看到她親自拜票，開心上前擁抱、合影留念，也有攤商熱情擊掌、比讚，高喊「一定要贏」。更有老闆娘送上象徵勝選的蒜頭、好彩頭，還主動拿起麥克風，帶領掃街團隊高喊「凍蒜」，讓徐欣瑩直呼相當溫暖。

隨後徐欣瑩轉往關西，與關西鎮長候選人劉德樑合體，先前往太和宮參拜，再持續深入地方爭取支持。徐欣瑩表示，選戰進入最後一周，團隊將緊鑼密鼓展開市場及車隊掃街，希望讓鄉親感受到團隊對新竹縣的愛，也懇託選民踴躍投票，一起搶救新竹縣及下一代的未來。

面對媒體詢問最後一周如何向選民訴求，徐欣瑩強調，她要讓新竹縣成為「福利第一名、建設第一名、幸福第一名」的城市，針對兒童、青年、婦女、勞工及長者提出完整福利政策，讓不同世代都能獲得支持與照顧。

徐欣瑩指出，教育方面將提前規畫學校、增設班級，加速推動高中職五大方案，讓孩子就近入學；青年政策則提供創業啟動金及創業貸款5年利息補貼。育兒家庭可獲一胎10萬元生育獎勵大禮包，女性享有免費一站式健康檢查，65歲以上長者則免繳健保費、敬老津貼不排富，並將敬老卡額度提高至每月1500點。

交通建設方面，徐欣瑩表示，將加速推動十大交通建設工程，包括關西外環道、新埔道路拓寬工程等，改善地方交通環境，回應鄉親長期需求。

產業發展方面，徐欣瑩提出「桃竹竹苗大矽谷計畫」，將加速推動竹科三期及台灣知識經濟旗艦園區，並與台北市長蔣萬安共同建構北台灣科技廊帶。此外，也將成立「新竹AI智慧產業學院」，協助傳統產業及中小企業運用AI轉型升級，帶動新竹縣產業發展。

徐欣瑩強調，選戰最後階段將持續深入基層，把握每一次與鄉親面對面接觸的機會，向選民說明未來施政願景，全力爭取支持。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天上午接連走訪新埔、關西市場掃街拜票，受到攤商及民眾熱情歡迎，握手、合影爭取支持。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天上午接連走訪新埔、關西市場掃街拜票，受到攤商及民眾熱情歡迎，握手、合影爭取支持。圖／徐欣瑩團隊提供