嘉義市長選戰明起進入最後黃金周，藍白共推候選人張啓楷與民進黨候選人王美惠，選前最後衝刺，雙方各自祭出大型造勢、重量級助選陣容及密集街頭拜票，正面較勁選前最後一波支持者動員力，力拚將聲勢轉化為選票。

張啓楷明天下午3時至5時，在市中心中正公園舉辦「藍白大團結、旗開得勝」造勢大會，邀請立法院長韓國瑜、競選總部榮譽主任委員前副總統蕭萬長、台南市長候選人謝龍介，嘉市長黃敏惠以及多名藍白政治人物、民代和地方人士站台，包括綠營前立委許國泰、白營立委王安祥及前立委林國成、藍營前立委江義雄及立委葉元之、林倩綺、鈺通大飯店董事長黃國芳等人，藍白重量級人物齊聚，展現跨黨合作、力挺張啓楷勝選的決心。

張啓楷選前黃金周除大型造勢，也將密集展開車掃、市場拜票及街頭行程，深入各區與市民接觸，27日選前之夜在中央噴水圓環大型造勢遊行，從大型活動到基層掃街全面催票，最後關頭拉高選戰氣勢。

民進黨候選人王美惠延續日前大型造勢晚會的動員熱度，明起展開全市車掃，周日並將由立委王義川、高雄市長陳其邁陪同掃街拜票，透過車隊深入地方，持續向選民傳遞支持訊息。

王美惠日前舉辦「嘉義新時代團結拚未來」造勢晚會，吸引超過7000人到場，前總統蔡英文、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳親自出席力挺，台北市長候選人沈伯洋透過預錄影片獻唱助陣，展現民進黨中央與地方整合的動員力。造勢過後，王美惠持續走訪市場、公園等人潮聚集處，透過面對面拜票爭取選民認同，選前之夜在中央噴水圓環大型造勢遊行，全面動員造勢催票，拉高選戰氣勢贏得勝選。

兩大陣營選前超級周各有策略，張啓楷透過藍白合及重量級政治人物站台，強化團結與集結聲勢；王美惠以大型造勢後車掃、基層拜票延續支持熱度，搭配中央政治人物助陣，鞏固地方選票。選戰最後階段，雙方不僅拚造勢人潮，更拚組織動員、街頭能見度及選民最後表態，市長選戰進入關鍵決戰時刻。

民進黨嘉義市長候選人王美惠延續日前大型造勢晚會的動員熱度，明起展開全市車掃。聯合報系資料照

嘉義市長選戰明起進入最後超級黃金周，藍白共推候選人張啓楷（左）與民進黨候選人王美惠（右）選前最後衝刺。記者魯永明／翻攝