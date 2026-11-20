國民黨立院黨團副書記長牛煦庭今上午與竹北市民代表候選人陳冠宇、張益豪及黃郁雯等舉行記者會，控民進黨新竹縣長候選人鄭朝方市長在竹北市長任內有三大弊端，包括「公務車私用」、「家族干政霸凌下屬」及「挪用2200萬活動中心預算豪裝市長室」，要求鄭朝方出面說明。

牛煦庭表示，鄭朝方聲稱要將竹北經驗，帶到新竹縣全面實現，實在無法理解所謂的竹北經驗是什麼？是花大錢裝潢市長辦公室？是濫用公務車，把公務車當私家車在使用？還是家族政治全面入侵，霸凌下屬、欺負年輕幕僚的經驗？如果是這些偉大的竹北經驗，還是別在新竹縣實現比較好。

牛煦庭呼籲鄭朝方，當要高舉「竹北經驗、竹縣實現」之前，請先好好回應來自於竹北基層市民代表的靈魂拷問，不要學民進黨中央在面對光電板問題時藏頭縮尾、避重就輕。

陳冠宇表示，因鄭朝方對諸多市政問題避而不談，加上綠營媒體與民代集體漠視，才決定跨黨派來到國民黨立法院黨團發聲。他強調，政治可以有政黨喜好，但不能沒有基本是非。他並向兼任民進黨主席的賴清德總統喊話，指鄭的所作所為完全背離民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的核心價值，讓基層看到的只有「家族干政、霸凌恐嚇、造神浪費、公家是我家」。

陳冠宇針對「公家是我家」表示，公務車出現異常出勤紀錄。2023年10月13日周五下午2時30分，鄭朝方的公務車出現在既無公署、也非竹北轄區的「台北市萬華區」。團隊已於11月11日在竹北市公所前舉行記者會要求說明，卻遭冷處理。

陳冠宇重申兩大訴求，「為何在該時段出現在萬華區？」以及「接觸的人員與會議是否攸關竹北市政？」公務車當私家車使用。鄭朝方將公務車長期停放於竹東老家的私人停車場供個人使用，正是將「公家變我家」的證據。

曾任鄭朝方隨行秘書及竹北市公所機要秘書的張益豪說明任職期間的親身經歷。張表示，2018年加入鄭朝方團隊，2022年鄭當選竹北市長後，他進入市公所擔任機要秘書，是惡夢的開始，他在公所期間遭遇嚴重的「家族干政」，竟被毫無公職身分的鄭朝方胞兄鄭朝瀚叫去私人鐵皮屋要求簽辦公文。

張益豪說，當不願配合違法程序時，隨即遭到言語施壓與霸凌，心生恐懼。鄭朝方對此種種行徑皆知情卻無力改變。選擇主動請辭，換來的卻是地方上的政治追殺與不實抹黑。

黃郁雯說，2023年度前任市長原編列一筆2200萬元的「竹北市民活動中心裝潢工程」預算，鄭朝方上任後並未整修市民活動中心，反而挪用該筆預算裝潢市長辦公室並規畫私人休憩空間，再於隔年在同一預算科目重新編列2200萬元回補。