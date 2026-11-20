翡翠水庫種光電議題延燒桃園埤塘光電，國民黨桃園市長張善政爭取連任，昨晚在楊梅造勢活動指民進黨對手黃世杰擔任前市府任官時，光電板進了埤塘，甚至部分光電板未經許可就偷蓋；黃世杰今回應，張善政不僅扭曲事實，對國民黨提名的議員候選人古振豐涉女高中生餵毒致死案也不表態。

張善政指出，2017年蔡英文政府大力推動光電政策，前朝鄭文燦市府與水利會合作，在新屋建置全台第一口埤塘光電板，當時在市府擔任參議與顧問的正是黃世杰，在市府外主導水利會的則是黃世杰的父親黃金德。當時部分光電板甚至在未取得施工許可的情況下偷跑興建，直到2018年環保與生態團體抗議，前市府才放緩腳步。而他上任後為桃園埤塘光電建立嚴格審查標準，至今沒有再新增。

張善政表示，他絕對不允許石門水庫設光電板，全市300多口列為國家重要濕地的埤塘也不能設。而他不解，黃世杰離開市府並當選立法委員，任內又有三家SRF廠進駐觀音區，「在擔任市府顧問與參議時，光電板進了埤塘；在擔任立法委員時，SRF進了桃園」。

黃世杰回應，張善政扭曲事實，把別人做過的事說成自己做的，也把別人沒做的事說成有做，而面對黨內爭議的議員候選人，又悶不吭聲，實在不善良。

黃世杰表示，前市長鄭文燦2017年10月已停止發放埤塘光電許可，當時他也是市府一員，依照張的邏輯，他才是與鄭文燦一起擋下埤塘光電的人，未來只要社會有疑慮，他任市長也不會推動相關光電發展。

黃世杰批張善政未能積極招商，又未妥善處理勞動爭議，導致科技大廠接二連三出走，不思解決問題，反而移花接木，試圖抹黑對手。張善政的競選口號是「挺善良」，但對於國民黨提名的議員候選人古振豐涉女高中生餵毒致死案至今沒表態。張曾站台相挺古，楊梅掃街也有古的團隊陪同，「挺善良」的張善政依然繼續支持古振豐嗎？