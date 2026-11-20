九合一選戰打得火熱，台南市長黃偉哲如果不講話，綠營大概也沒有人會有意見，但偏偏他近來頻頻針對水庫光電板發言湊熱鬧，不僅沒幫到沈伯洋、陳亭妃，還把賴瑞隆推落維谷；黃偉哲這種能耐還真是少見，國民黨理應贈匾感謝才對！

黃偉哲的輔選能量不如高雄市長陳其邁，單看洋流造勢就可見一斑。日前沈伯洋邀陳其邁參與 「台北大洋流」士林北投壓軸場，不僅全程車隊掃街，晚間關渡宮舉辦水陸會師大型造勢晚會讚聲，應有加分作用。

相較之下，黃偉哲的場面就冷清多了，不僅沒車掃，也沒有萬人洋流場面，只有民進黨黨慶時在台北辦一場室內「台南之友挺沈伯洋後援會」活動，人數約千人。黃偉哲推了一車農特產與伴手禮北上送給沈伯洋加油打氣，活動結束後，再也未見黃、沈同台了。

也許是不甘寂寞，翡翠水庫光電板的議題突然升溫，意外波及台南市長候選人陳亭妃，政見會中「水庫沒有光電板」的口誤讓她灰頭土臉，黃偉哲以為機會來了，竟指稱烏山頭水庫光電板是在馬英九時期核准。沒想到有人翻公文反擊，指烏山頭水庫光電案是蔡英文上任後規劃，2020年取得經濟部許可，黃坦承沒看仔細，誤將公文中的「研議」看成「核准」，並自嘲「回去要點眼藥水」。

認錯也就算了，此事應可畫上句點。黃偉哲竟學起陳亭妃，明明是陳自己口誤，卻要告媒體斷章取義，看來只能擴大失分收場。黃偉哲前半段認錯，沒想到又來續集，硬把烏山頭水庫光電板推給馬英九，如依陳亭妃的邏輯，馬英九要告黃偉哲也不過分，馬沒告，黃應心存感激，但再演出謊言三部曲，矛頭再指向韓國瑜，就真算奇葩了。

黃偉哲短暫認錯後即將炮火轉向韓國瑜，出示高雄市政府2019年同意阿公店水庫太陽能板發電設備登記的公文，反問蔣萬安「韓國瑜擔任高雄市長時期也曾核准阿公店水庫的光電設備，難道韓市長要讓高雄市民喝光電水嗎？」並反酸藍營人士「也需要點眼藥水」。

蔣萬安回酸這是「馬維拉救援失敗後，換成『韓維拉』上場」，強調阿公店水庫光電其實是陳菊任內招標、陳其邁任內啟用。韓國瑜大概也不會提告，但黃偉哲開地圖砲，一路把這把火從台北引到台南，接著又燒到高雄，替藍營增添攻擊賴瑞隆的柴火。

若要較真，烏山頭水庫光電板面積還真是不如高雄的水庫。烏山頭水庫光電板面積約11.5公頃，高雄阿公店水庫光電板約15公頃、鳳山水庫約2公頃，如果綠營人士也認為光電板惹人嫌，那高雄市還排在台南的前面，而且都是在蔡英文任內規劃、陳菊任內招標、部分場址在陳其邁任內啟用，韓國瑜夾在中間，此刻也沒在選舉，黃偉哲到底玩那一招？

倒是賴瑞隆難堪了，對手柯志恩馬上提出「高雄好水計畫」，承諾若當選市長絕不允許阿公店與鳳山水庫新建或擴增光電，現有光電板租約期滿後不再續約，要讓光電板在高雄完全退場。

賴瑞隆只能冷處理，除了黃偉哲意外作球給柯志恩，麻煩多半也是他自找的。因為賴一旦喊跟進，等於變相承認光電板有疑慮，打臉民進黨政府一貫立場；如果順應藍營要求喊出「未來不再新增水庫光電」，更等於默認「水庫設光電確實對水質或環境有危害」。

走過必留痕跡，賴瑞隆問政立場鮮明，不僅反對加嚴光電環評的光電三法修法，擔任經濟委員會召委時更推再生能源發展條例，甚至曾獲綠能業者政治獻金，被藍營貼上「南台灣光電推手」標籤。黃偉哲暴走，讓賴瑞隆進退維谷，只能挨打，誰又能逆料？