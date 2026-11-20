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影／黃郁雯質疑鄭朝方挪用預算 千萬公帑裝潢辦公室
國民黨團今天在立法委員牛煦庭的主持下舉行記者會，國民黨竹北市民代表候選人黃郁雯指控竹北市長鄭朝方用千萬預算來裝潢自己的辦公室，而且不願公開讓竹北市民進入。她指出這筆預算是前任市長編列裝潢市民活動中心的費用，竟被拿來裝潢自己的辦公室與個人休憩空間。
牛煦庭表示民進黨選舉技術一流，總是用華麗的包裝跟大量的資源讓是非黑白隨他們說了算，但是真實地方的狀況有必要讓基層的聲音講清楚說明白。
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