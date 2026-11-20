新竹縣長選戰倒數，民進黨候選人、竹北市長鄭朝方今天凌晨發表近2000字公開信，向竹北市公所同仁表達感謝，回顧近4年市政成果，強調「方向是我定的、責任由我扛，成果屬於團隊與市民」，更坦言不願為了贏得選舉，耗盡未來合作的信任。貼文引發熱烈迴響，按讚數直逼萬人，不少網友留言直呼「看完想掉眼淚」。

鄭朝方表示，今天是他正式請假投入選舉第4天，參加完選委會公辦政見發表會後有感而發，決定寫信感謝公所同仁。他指出，市長任期至12月25日，與同仁共事的日子格外珍惜，竹北人口已突破22萬人，公共建設必須追上城市發展速度，近4年團隊幾乎與時間賽跑。

他坦言，自己對行政效率、品質要求嚴格，過程中可能有照顧同仁不周全之處，但每一分付出都記在心裡。他強調，市政方向由自己決定，要求也是自己提出，「該扛的責任由我個人承擔」，但所有成果都屬於公所團隊與市民。

鄭朝方細數新庄橋、仁義市場、竹北市場及聯興分班2歲幼幼專班等建設，指出每項工程背後，至少經過20次會議、30次現場勘查，也特別感謝200多名清潔隊員，讓城市保持整潔。他透露，有同仁告訴他，能參與這些具質感的建設與活動，產生過去未曾有過的榮譽感。

談及政治與行政關係，鄭朝方表示，2022年以4成得票率當選，始終提醒自己必須成為所有人的市長。他認為，代表會監督與行政運作應取得平衡，近4年從最初的質疑、觀望，到後來的鼓勵、支持，甚至有代表叮嚀他不要太累，讓他深刻感受到民主制度也能建立善意的正向循環。

面對選戰期間外界諸多聲音，鄭朝方強調，仍希望把時間留給走訪各鄉鎮、說明政見，「選舉會結束，大家還要在同一個地方一起生活。我不想為了贏，把以後要一起做事的信任先用掉。」並以「竹北經驗，竹縣實現」作為未來施政願景。

這封公開信獲得大量網友回應，有人留言「看了好感動」、「這幾年真的感受得到竹北的改變」，也有人直呼「看完想掉眼淚是正常的嗎？」另有網友肯定公共建設品質，但也盼未來更加重視教師待遇及基層公務員的實質獎勵。竹北市民代表陳禹同也留言感謝鄭朝方4年來的付出，呼籲選民支持他將竹北經驗帶到全縣。