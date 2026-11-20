選舉投票倒數8天，國民黨立法院黨團18位立委今早在板橋區府中站前廣場陪同新北市長候選人李四川站路口拜票，眾人高喊「票投3，我們都挺李四川」展現團結氣勢，許多民眾也比3號「OK」手勢加油打氣。李四川表示，未來擔任市長，一定會攜手跨黨派立委，為新北爭取建設及預算，全力為新北市民謀福利。

今日站路口拜票，許多民眾遠遠看見李四川便主動揮手打招呼，開車、搭公車、騎機車的民眾，也紛紛比出3號「OK」手勢表達支持，有趕著上班的民眾，還特地回頭停下腳步與李四川合照。

李四川說，感謝立委們一大早到新北為他加油打氣，也謝謝立院藍白立委攜手推動財劃法修正，為新北增加更多自主預算，以及推動65歲以上長者健保費補助，但行政院以不副署阻擋長者健保費補助，民進黨立委蘇巧慧同樣反對，年底他擔任新北市長，一定會跟所有立委極力爭取，為長輩謀福利，照顧新北市65歲以上的長者，讓「三明治」的家庭不會承受這麼大的壓力。

李四川說，新北市未來有許多重大建設及預算，需要立法院支持，先前他已提出「軌道建設123」、「都更5夠力」等政見，並到立法院拜會數十位跨黨派立委，請託立法院協助新北爭取相關預算、鬆綁法令，獲得跨黨派立委支持，未來擔任市長，將攜手所有立委為新北市民帶來更多建設，讓城市持續進步。

國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，李四川是個「做事的人」，無論行政、城市治理或工程建設，都累積相當豐富的實務經驗，若擔任新北市長，第一天就能立即上手，未來擔任新北市長後，國民黨立法院黨團會全力支持李四川，當李四川的最佳後盾。

國民黨立院黨團副書記長洪孟楷說，新北市404萬人口是全台人口最多的縣市，今天站出來就是用行動證明，有能力、有經驗、有專業的李四川，就是立委們心目中最好的新北市長人選，雙北是密不可分的共同生活圈，李四川與蔣萬安的「萬川連線」能為人民發聲及守護，中央民意代表也將持續協助雙北爭取預算與建設，為市民謀福利。

國民黨立法院黨團立委今早在板橋區府中站前廣場陪同新北市長候選人李四川站路口拜票，眾人高喊「票投3，我們都挺李四川」展現團結氣勢。記者林媛玲／攝影