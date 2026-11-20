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光電板從翡翠水庫問到故宮 李四川：不反對綠能但須審慎選址
光電板設置議題引發各界關注，昨雙北市長候選人蔣萬安與李四川合體，強調不讓翡翠水庫設置光電板，如今又爆出國立故宮博物院也曾發文詢問北市文化局評估設置光電板一事引發討論。李四川今表示，並非反對推動綠能，但不是所有場域都適合設置光電板，包括翡翠水庫、故宮及多處古蹟等管制區域，若不適宜就不應設置。
李四川今與同黨立委到板橋路口拜票，媒體詢問除經濟部發文詢問北市府在翡翠水庫設光電板一事，後來又有傳出故宮也發文給北市文化局是否可裝光電板，針對此事有何看法？李四川回應說，不反對綠能，但並不是所有地點都可放光電板，像翡翠水庫放了光電板，恐引發民眾對飲用水質的疑慮，「往後小孩子泡牛奶，用的都是光電水」。
李四川說，他要向中央政府呼籲，推動綠能政策可以理解，但不能將光電板放進水庫裡，讓雙北市民承受飲用水疑慮，並強調年底若順利擔任新北市長，將與台北市長蔣萬安聯手捍衛水源，絕對不會讓光電板進入水庫，保障大台北地區市民的用水安全。
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