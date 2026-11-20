選戰倒數8天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純公司的曠世智能爭議案，財政部稱不適用利衝法，審計部認為有疑義要請法務部釐清，昨民眾黨主席黃國昌痛批這是「國庫通家庫」民進黨扭曲法律要來包庇。今國民黨新北市長候選人李四川再嗆，青年貸款須拿財產抵押，蘇巧慧妹妹投資不須抵押，虧了也沒關係「有一種虧是虧國家，賺是賺蘇家」對年輕世代太不公平。

李四川今早於板橋由同黨立委陪同在路口拜票，針對媒體詢問曠世智能爭議案進度，李四川再度砲轟，法律是針對守法的老百姓，但對民進黨來講卻是無效的，而法律的解釋是法務部權責，法務部應該出來講清楚，曠世智能這個案子到底有沒有違反利衝法。

李四川說，在新北市青年創業貸款最高額度只有200萬，他已提出要提升到500萬的政見，但蘇巧慧的妹妹蘇巧純，因她爸爸當行政院長，姐姐是立法委員，就可這麼簡單輕鬆從政府拿4500萬元的投資跟補助，這跟年輕人貸款不同，年輕人貸款虧了還要還，且貸款時須拿財產去抵押，但蘇巧慧妹妹拿的投資，不須抵押虧了也沒關係，「這一種虧是虧國家，賺是賺蘇家」對年輕人太不公平。

李四川強調，行政院長可決定國發會的主委，又可決定台企銀董事長的人事權，蘇貞昌的女兒去申請投資跟補助，竟沒有利衝法問題，他才一再強調這個法律是針對守法的老百姓，對民進黨來講卻是無效的，他要再度呼籲法務部出面講清楚，到底有無違反公職人員利益衝突迴避法，更要幫所有年輕人問「這樣公平嗎？」

蘇巧慧昨天與前總統蔡英文一起到中和烘爐地參拜前受訪時曾表示，曠世智能公司經營者是劉姓負責人家族，這個公司不是妹妹的，劉姓家族投資人，投資申請的時候，也一定會按照政府的規範、法律的規範完整申請。