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民眾黨明大造勢 黃國昌：別猜了 一定看到柯文哲和蔣萬安同框
九合一選舉進入倒數，民眾黨將於明天舉辦「民眾相挺、台灣必贏」全國大集結活動，並邀請台北市長蔣萬安出席。外界關注民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲是否會與蔣萬安同台，民眾黨主席黃國昌今受訪時表示，外界不必再猜測兩人是否「同場不同台」，屆時一定會看到蔣萬安與柯文哲同框、互相加油打氣的畫面。
黃國昌表示，感謝蔣萬安在關鍵時刻站出來，支持善良、正直的力量。今天下午蔣萬安將與民眾黨竹北市長候選人邱臣遠一同騎腳踏車，希望以健康、陽光的方式，讓邱臣遠了解台北市重要建設，也讓雙方有機會交流市政經驗與建設理念。
至於蔣萬安出席明晚民眾黨造勢活動，是否會與柯文哲同台，黃國昌表示，民眾黨將於明日晚間6時在台北市政府前廣場舉辦「民眾相挺 台灣必贏」全國大集結活動，除了向柯文哲任內推動台北市重要建設致敬，也希望支持者站出來力挺各地優秀候選人。
黃國昌指出，民眾黨已正式邀請蔣萬安出席，蔣萬安也將與部分國民黨立委共同參與。蔣萬安明晚上台致詞時，絕對會有值得期待的時刻，外界不必再猜測兩人是否「同場不同台」，屆時一定會看到蔣萬安與柯文哲同框、互相加油打氣的畫面。
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