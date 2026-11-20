台南市長黃偉哲指烏山頭水庫光電板為馬英九政府「核准」，被國民黨打臉是前總統蔡英文任內核定；黃偉哲昨認錯資料沒看仔細，「把研議看成核准」，還自嘲「回去點眼藥水」，把眼睛點清楚一點。但黃偉哲批評，韓國瑜在高雄市長任內也曾核准阿公店水庫光電設備登記，喊話「蔣市長有沒有看到？」台北市長蔣萬安昨回嗆，「馬維拉救援失敗後，換成『韓維拉』上場」。

2026-11-20 00:00