聽新聞
0:00 / 0:00
順報「初級大人」撞名民眾黨歌曲 沈伯洋：早就決定非抄襲
民進黨台北市長候選人沈伯洋上午現身捷運芝山站發放最後一期選舉文宣「順報」，現場大量排隊人潮，支持者高喊口號並比出3號手勢。
沈伯洋指出，本期主題鎖定青年政策，命名為「初級大人」，探討年輕人初入社會面臨的創業、租屋、AI應用及文化幣不足等困境，刊物內亦介紹台北研究院、設計「人生不迷路」迷宮遊戲，並隨刊附贈「寵物食譜」特典。
針對媒體詢問「初級大人」與民眾黨競選歌曲撞名，沈伯洋直言，文宣印製與主題皆在許久前便已拍板，相信民眾黨也是如此，雙方並非互相抄襲。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。