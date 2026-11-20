光電爭議持續延燒，北市文化局長蔡詩萍昨爆料故宮來函詢問建物裝設光電板可行性，質疑是要拉市府背書，遭故宮駁斥要求道歉。民進黨台北市長候選人沈伯洋更嗆國民黨不斷造謠、打泥巴戰，把選舉又帶回30年前，想要轉移市政缺失，更諷刺選舉最後階段，「果然什麼妖魔鬼怪都會出現。」

沈伯洋表示，選舉到現在對方還是想要用造謠跟無中生有跟丟泥巴的方式，讓選舉很不好看，之前水庫時就用無中生有的方式造謠，現在故宮直接用AI改圖，但不管在文資、水庫，「今天、明天、這輩子就是不可能發生的事情。」卻故意丟泥巴，叫你來解釋，市政上面真正的缺失完全被轉移焦點。

沈伯洋說，他周日將舉辦嘉年華活動，把城市行動做出來搭配的藝文、音樂，直播全部都在講政策，對手選舉選到這種階段蠻可惜，把選舉又帶回到過去30年的選舉，幸好自己現在還是保持著正道，不斷地討論政策，包含今天發順報也還是在講政策，希望大家能夠被稍微導引回來。

而被問沈伯洋自己是否有光電政策，沈表示，這個就跟國民黨之前丟毒品等議題，然後要求要講清楚，他講清楚後就一定會被攻擊講得不夠清楚，內心想的跟你講的不太一樣，還要找到十幾年前的文章攻擊，這就是泥巴戰，所以不用落入陷阱。

沈伯洋反嗆，對他來說人民安全、專業尊重是最重要，反而國民黨立場前後不一，蔣雖稱翡翠水庫堅決反對裝光電板，但國民黨團卻通過了一個法案，稱有環評之後就可以做，「選舉選到這個最後一個禮拜，果然什麼妖魔鬼怪都會出現。」