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嘉市議員選戰衝刺 台聯黨小歐盟3候選人 掃街打議題突圍
嘉義市長、議員選戰最後衝刺，議員選舉37名候選人搶23席，僧多粥少，競爭激烈。相較藍綠白三大陣營及無黨候選人，小黨候選人缺乏資源組織優勢，如何突破重圍、爭取選民認同，是選戰一大考驗。
台聯黨唯一提名東區議員候選人何苡睿，台聯黨前主席劉一德日前返鄉，陪何苡睿前往共和市場掃街拜票，劉一德指出，過去台聯在東區有4連霸議員蔡永泉長期服務，累積地方基礎，何苡睿有多年公共服務經驗。何苡睿出身基層，希望以新生代為城市帶來改變。接著何苡睿再與台聯黨副秘書長高基讚、蔡豐文展開東區車掃，蔡永泉到場勉勵，呼籲選民支持新人。
另台灣基進黨、小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）、時代力量及綠黨組成台灣前進陣線，提名小歐盟東區陳玥妗、西區林詩涵參選議員，基進黨主席王興煥日前南下嘉義，陪2人走訪市場拜票；時代力量黨主席王婉諭陪林詩涵、陳玥妗站街頭及車掃，日前台灣前進陣線邀紙風車台灣鄉村卡車藝術工程進駐中央廣場，即將成真火舞團演出吸引親子民眾觀賞。
林詩涵以經營「島呼冊店」及參與地方文化保存的經驗，主張讓藝文活動走入日常生活；陳玥妗希望未來更多免費表演與親子活動進入社區、公園及公共空間。
小黨候選人面對大黨組織動員與派系競爭，選戰資源有限。台聯黨訴求新人世代交替，台灣前進陣線以本土、人權及文化教育議題凝聚支持者。第三勢力能否將議題聲量轉化為選票，突破席次門檻，成為議員選舉觀察焦點。
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