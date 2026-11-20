台東縣長選戰持續進行，藍綠候選人吳秀華、陳瑩分別就文化政策及政見發表會爭議提出說明。吳秀華昨邀請台東縣後山文化工作協會交流，針對文學館設置、人才培育及文化保存等議題交換意見，雙方並簽署文化建設願景藍圖同意書；陳瑩則針對吳秀華日前提出的財產申報、選舉旗幟及國會議案等質疑問題逐一回應，同時要求吳秀華說明土地交易及議會使用爭議。

吳秀華表示，台東擁有豐富自然景觀、多元族群文化及深厚人文歷史，文化不應只是活動或節慶，更需要長期制度支持與資源投入。此次與後山文化工作協會理事長林勝賢交流，針對協會提出的「台東後山文化工作協會十問」，討論台東文學館設置、在地文學人才培育、文學營、傳統手工藝、原住民藝術及文化出版保存等議題。

吳秀華指出，若當選縣長，將積極研議文學館設置及人才培育政策，結合文化團體、學校與在地創作者，讓文學館不只是保存作品的空間，也能成為創作交流、人才培育及文化傳承基地。雙方共同簽署同意書，希望透過公私協力，讓在地作家、文史工作者及年輕創作者有更多發揮空間，延續台東土地故事與族群記憶。

另一方面，陳瑩針對公辦政見發表會中吳秀華提出的財產申報質疑表示，依申報資料，自己現金及存款349萬元、有價證券1222萬元，名下有3處房產，但另有5547萬元貸款負債，認為比較財產應將負債一併納入。對於外地置產，她說明，長期往返台東與北部為地方爭取資源，兩地都有實際居住需求。

陳瑩也指出，吳秀華申報現金及存款達1億1045萬元，要求說明東映渡假村土地交易中，外界質疑的5千多萬元款項差額流向。此外，台東新站市地重劃、家族企業與公共資源關係，以及議會機要秘書室使用等爭議，也應向社會說明。相關指控仍待當事人進一步回應。

至於國會議案，陳瑩表示，支持弱勢長者健保費補助、提高老農津貼及加重毒駕刑責，但政策須兼顧財政永續與執行成效；軍公教待遇方面，也肯定相關人員的付出。選舉旗幟部分，她表示均依規定設置，若民眾反映影響生活，競選團隊會立即處理。