基隆市議會民眾黨尚無席次，這次提名4人在藍綠勢力外突圍，喊出成立黨團為目標，前後任主席柯文哲、黃國昌全力拉抬，「兩位女人」幕後更全力拚戰，一位是副市長、市黨部主委邱佩琳，一位是李文耀的妻子電視台知名政論節目主持人「錢子」錢怡君。錢怡君說，長時間站上宣傳車大腿被碰撞出大片淤青；邱佩琳表示，連續3小時下車後腿軟又全身酸痛，但不覺得累。

選戰將進入最後倒數黃金周，黃國昌日前結束連續兩天的車掃，全力為市提名4位市議員候選人中正區林廷翰、信義區黃申棟、中山區呂承祐及安樂區李文耀拉抬。密集全市大車掃因為選情緊繃，這幾天幕後「兩位女人」從市場拜票、站路口到車掃拚戰的精神，也讓很多小草感動。

錢怡君說，從政真的不是普通辛苦，她在宣傳車上只站了一個半小時，大腿就被碰撞出大片的淤青，因為車輛行進間總避免不了緊急剎車，來來回回就會出現這樣的印記。

李文耀說，他的牽手「錢子」是一位資深媒體人，長期以來，她始終秉持新聞人的初心，針砭時事、監督政府。不計毀譽，不畏出征，即使面對再多的惡言相向，也不曾放棄自己相信的價值。

邱佩琳表示，每位候選人車掃1個半小時、車身沒有很高，腰用帶子綁住、風很大，基隆又多山路，上上下下，對第一次用此種車掃街的她，是一大考驗，連續3小時幾乎都處在神經緊繃，深怕摔跤的心情下，下車時是腿軟又全身酸痛。

邱佩琳說，掃街是非常直接和選民互動的一種方式，每每看到不認識的人對她們比出加油就感動不已，就不覺疲勞。只有努力再努力，寧可現在累死，也不要將來哭死。

邱佩琳表示，市長謝國樑已請假參選，她工作量增加，除了自己固定行程外，還要再加上必需出席有些市長不能出席的活動，更重要的是所有公文的批示馬虎不得。她身兼地方黨部的主委，帶了4位「小雞」，在忙完一天市政行程，只能利用晚上9時45分固定和他們開會，她希望優秀的年輕人可以站上改變及監督基隆市政的市議會，才可改善很多人不論長者，幼兒或通勤族的生活。

民眾黨基隆市議員候選人李文耀和妻子電視台知名政論節目主持人「錢子」錢怡君站路口，她全力為幫丈夫拉票。圖／李文耀提供