民進黨台南市長候選人陳亭妃質疑媒體報導斷章取義，提告後短短六小時，檢警就通知記者到案；反觀綠營政治人物被告發造謠，卻不見檢警同樣積極。此外，財政部稱民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純的曠世智能投資案，不適用公職人員利益衝突迴避法。司法辦案快慢不一，國家機器究竟是依法行政，還是替民進黨排除選舉障礙？

選戰最後關頭，藍綠激烈攻防，在民進黨執政下，司法也在選戰扮演「關鍵角色」。

檢警依法受理案件本是職責，但應說清楚，因陳亭妃提告而六小時通知記者到案是依據何種程序？其他藍營告發案件又進行到哪個階段？尤其在選前重要關頭，檢警辦案不容「辦藍不辦綠」的疑慮。

除了司法爭議，行政部門也捲進選戰攻防。針對曠世智能，國發會、財政部接連說不適用「公職人員利益衝突迴避法」，公然替蘇家護航。但法條解釋不能取代對投資決策的交代，國發基金投入的是國家資金，若國發會與財政部認為投資程序沒有問題，就應該把審查依據及決策過程說明清楚，而非讓部會成為替特定候選人家族解圍的工具。

民進黨過去高喊司法獨立、行政中立，現在選戰進入最後階段，檢警卻陷入「選擇性辦案」疑雲，政府部會也陷入護航特定候選人的爭議。若為了選舉，民進黨連司法與行政中立都能犧牲，賠上的恐怕是人民對政府的基本信任。