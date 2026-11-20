民進黨高雄市長候選人賴瑞隆以「大南方計畫」為財經政見主軸，提出「一機場、三中心、產業六支箭」。三中心分別聚焦AI算力暨應用服務、半導體先進製程與封測、校際研教與人才培育；六支箭涵蓋基礎工業升級、半導體聚落、AI算力與應用、海洋經濟、農漁業及觀光。他主張以科技招商帶動在地研發、採購及就業。

招商重點是「大亞灣計畫」，賴瑞隆規劃利用原205兵工廠約58公頃用地，引進企業總部與智慧商辦，透過大眾運輸導向開發串聯既有會展、藝文與觀光設施。

他也主張爭取算力及雲端業者在高雄設立實體公司、增加在地研發投資，結合碳交所與亞資中心高雄專區，發展綠色金融與金融科技。

傳產方面，賴瑞隆擬設高雄產業升級基金，結合中央與民間資源，輔導中小企業更新設備、導入數位工具，再透過媒合平台盤點半導體及AI供應鏈需求。他也提出成立先進材料與智慧製造驗證中心，協助業者符合國際採購要求，並推動重大投資案擴大在地採購。

機場政策分階段推動。近期主張加快小港新航廈工程，接著爭取增闢國際航線、引進大型客機；長期則評估南星計畫區外海等場址，規劃可24小時營運的海上機場。

陸運方面，賴瑞隆主張加快捷運紅線北延岡山、路竹及南延林園，推進黃線、紫線等路網，並推動國道7號、高屏第二快速公路等工程。他也規劃把高鐵南延、捷運及輕軌納入大亞灣交通布局，串聯港區、機場及科技產業廊帶。

農漁業方面，他主張補足冷鏈、拓展外銷通路，導入AI做產銷預測及冷鏈管理。觀光則提出「演唱會經濟3.0」，整合展演、住宿、餐飲與交通，推出三至四天的套裝遊程。