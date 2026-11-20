台北市長蔣萬安和國民黨新北市長候選人李四川昨辦「雙北好水」記者會，針對經濟部連續三年發公文給北市府詢問翡翠水庫設光電板，李四川砲轟，他做了四十年的公務人員，對民進黨這種問法看多了，「如果你說同意他就來做了」，做了以後如果有問題就會說，「當初我有問你，你也同意」。

蔣萬安、李四川昨宣示拒絕翡翠水庫設光電板，且兩市將成立聯防機制，推雙北河川水質共同治理。蔣萬安說，他和川伯拒絕翡翠水庫設光電板是堅定立場，不是反對綠能，但綠能推行絕對不能犧牲市民飲水安全，只要有萬分之一造成汙染風險，就會帶給雙北六百萬市民百分之百無法承受災難。

兩人也隔空開戰民進黨雙北市長候選人沈伯洋、蘇巧慧，針對藍白去年修正光電三法，明確規範水面型光電設置達一定面積需辦環評，但沈、蘇都投反對票。沈伯洋昨說，如果按照蔣萬安說法，不裝就是不能裝，絕對不可以，為什麼要通過環評法修正？因為通過環評法修正的意思是，只要通過環評就可以裝，

蔣萬安也指，如果本來就不能設光電板，為什麼烏山頭、阿公店水庫上面設有光電板？民進黨立委投下反對票的理由，是因為環評將阻礙綠電的發展，但今天選舉到了就換一套說法，大家只要仔細了解就知道，這說法非常荒謬。

蔣萬安表示，就像「把里長抓去調查問話，說是在保護里長一樣荒謬」，可以看得很清楚，是沈伯洋在做資訊落差、認知作戰。

蘇巧慧連日聲稱是假議題，經濟部完全沒計畫要蓋光電板。李四川表示，就連新北石碇、坪林、雙溪等水源特定區屬都市計畫管制區，房屋不能增建，為何管制水源的經濟部竟然連問三次能否在水庫興建光電板，現在卻說只是來問一下，這不僅像蔣萬安說的「問辛酸」，根本是問火大的。

「中央如果要做就大大方方，不要來這套。」李四川說，法律本就規定不可以，為何還來問，乾脆廢掉法律，因為對民進黨都沒用，難怪現在公務員沒有人願意做，民進黨依法行政最重要。

國民黨立委陳菁徽批評，沈伯洋和民進黨台南市長候選人陳亭妃是「姐弟同心、認知作戰」，一個「昨是今妃」、一個「洋裝支持」，立場前後矛盾，「沈伯洋就是台北的陳亭妃，陳亭妃就是台南的沈伯洋」。

民眾黨主席黃國昌指出，民眾黨反對在水庫設光電板，沈伯洋連這議題都東閃西閃。

民進黨發言人林楚茵表示，國民黨在選舉前大打水庫光電，究竟是關心飲水安全，還是想轉移外界對藍營地方執政缺失的關注？