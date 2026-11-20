國民黨高雄市長候選人柯志恩以「山、海、港、科、城」五區均衡為財經政見主軸，主張延續AI與半導體招商，設立傳統產業振興基金，並以高雄車站為核心活化舊商圈。她訂出2030年薪資目標，高雄全年總薪資平均數達75萬元、中位數達58萬元，並主張把企業薪資水準納入市府招商補貼及獎勵條件。

科技招商方面，柯志恩擬成立高雄半導體投資服務中心，整合土地、環評、招商及人才招募，作為中央與地方協調窗口。傳產方面，她主張由市府輔導螺絲扣件、金屬加工等在地業者導入AI與智慧製程、建立產品履歷並取得認證，再媒合國際大廠採購。

因應石化業轉型，她提出在林園設立人才媒合專區，協助具化工、設備維護與工安經驗的勞工轉往特用化學品及科技產業。她也主張向中央爭取碳費相關資源，用於關廠勞工過渡期生活補助及綠領轉職培訓。

商圈政策以高雄車站為重點，規劃引進A級商辦、國際飯店，利用台鐵地下化後的綠園道串聯鼓山、鹽埕、三民與鳳山。她擬設經濟媒合平台，盤點市場與閒置店面，透過租稅減免及租金補貼引進創業者與特色商家，並輔導中小服務業導入雲端、電商及智慧物流。

交通方面，她主張籌組大南方機場推動委員會，由中央與地方協調選址、用地及聯外交通，長期規劃可24小時起降的機場。

觀光方面，柯志恩設定五年內觀光收入成長30%、創造5,000個就業機會的目標，並主張發展高雄、澎湖雙港郵輪經濟，爭取串聯日韓與東南亞航線。「演唱會經濟2.0」則以場租優惠鼓勵主辦單位採購票實名制，推動友善旅宿認證，並把門票、住宿與地方遊程包成套票，增加過夜及商圈消費。