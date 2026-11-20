民進黨台南市長候選人陳亭妃將經濟願景整合出「科技三軸」、「五大觀光軸」等政見藍圖，她強調，會繼續用28年累積的地方經驗，從傾聽出發、以行動落實，讓台南在既有基礎上持續向前，打造一座讓每個台南人都能安心生活、以台南為榮的城市。

陳亭妃表示，早在八年前就提出台南發展藍圖，並逐步將城市願景整合為「科技三軸、四季農業、五大觀光軸、福利六都齊、交通七彩行、串連溪南溪北、光榮大台南、驕傲大台南」。

「科技三軸」方面，未來台南要從北到南，串聯成一條完整的「科技走廊」，科技三軸就是決定台南下個十年的關鍵建設。

第一軸是後壁花卉產業園區，她已成功爭取升格為農業部「四級單位」，明年正式編列獨立預算，代表台南農業生技可從地方工程走向中央級國家建設。

第二軸是南科園區。台積電是護國神山，南科是台灣產業未來。從一期到三期，甚至未來的南科四期可能落腳在沙崙，要持續鞏固高科技實力。

第三軸是沙崙綠能科學城，包含AI運算中心、大南方新矽谷計畫都將在此放大能量。從綠能、儲能到淨零科技，沙崙正成為南台灣最具潛力的前瞻創新基地。她認為，透過加強交通、住宅、醫療發展，讓「點」連成「線」，擴大成推動大台南城市發展的「面」。

對於「五大觀光軸」，陳亭妃表示，她一直相信台南真正吸引人的，不只是打卡照，而是山海風景、宗教信仰、巷弄美食、職人手藝，還有每個商圈、每位農漁民、每個社區真正過的生活。

她指出，從大新營、曾文南科、濱海藍帶、山城大目降到府城新豐，依著山、海、平原的地理條件，系統性串聯農漁特產、商圈經濟與在地生活，把觀光人口分散到各個特色深度旅遊軸線。