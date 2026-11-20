國民黨台南市長候選人謝龍介承諾只做一任四年、不連任，以「馬上辦」精神推動市政，把時間用在建設，把資源用在市民身上。在經濟發展方面，他提出「都更三箭翻轉舊城」、「農漁三箭產業翻新」等政見。

謝龍介所提都更三箭，首先是「全面強化都更」，他說，台南屋齡30年以上老屋超過六成，面對南部近期地震頻繁、老屋密集的雙重風險，都市更新不能只談開發利益，更要把市民安全擺在第一位。

他將邀請前內政部長李鴻源擔任顧問，廣邀都市計畫、建築結構及防災專家，共同推動「防災型都更」。承諾四年任期內，至少完成一棟防災型都更示範建築，建立可複製、可推廣模式，讓台南老屋更新有路可走，鄉親住得更安全。

其次是「補助老屋健檢」，老屋安全已是當務之急。上任後將化被動為主動，提供屋齡30年以上房屋健檢補助；針對楠西地震後遭張貼紅、黃單的受損房屋，提供免費健檢並持續追蹤，再依評估結果提供結構補強、修繕及外牆拉皮補助，幫鄉親找出問題，幫老屋顧安全。

同時要建構大台南「AI智慧地震防災網」，整合地震監測、預警及災害應變系統。

針對農漁三箭產業翻新政見，他說，首先是清查光電亂象，將成立跨局處「光電弊案清查專案小組」，同時建置光電資訊公開平台。

其次是建立現代冷鏈。從產地採收、預冷、分級、加工、倉儲到運輸，一路銜接市場、學校、超市及外銷通路。

輔導外銷出口方面，將成立農漁產品外銷輔導平台，並協助農漁民提升產品附加價值，延長保存與銷售期限；並帶農漁民拓展日韓、東南亞、歐美等市場，建立台南農漁優良品牌。