賴清德總統昨再度為民進黨雲林縣長候選人劉建國助選，陪同一連參拜崙背鄉等四個鄉鎮的宮廟，賴清德說，雲林不可淪為只讓同一家的人掌政；國民黨候選人張嘉郡昨到台西、麥寮鄉車隊掃街，喊話持續推動設立台西智慧綠色產業園區、五條港漁港改善等。

賴清德致詞說，近年國內科技業發達帶來稅收增加，經精算國家預算後有剩才決定普發一萬元，但在野黨主張普發兩萬，既未顧及財政甚至要舉債來發，是選舉口號，且普發紅利和老農年金各發一萬元的案子老早就送到立院，迄今未審，在野黨若真要顧人民或農民，就應趕快通過讓政院早日執行。

由於賴清德自十一月來不到廿天四度南下雲林陪劉建國拜票，他說，之所以頻頻幫劉建國助選是希望大家要好好守護雲林這塊民主聖地，不可淪為同一家的人輪流掌政，有損得來不易的民主。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡（站立者中）昨接連到台西和麥寮鄉車隊掃街。圖／張嘉郡提供

張嘉郡昨上午和爭取連任的無黨籍台西鄉長李文來車隊掃街，下午立委馬文君、楊瓊瓔為她助陣到麥寮鄉車掃，張嘉郡提出近年爭取台西、麥寮的治水、交通、漁港到產業發展等建設都面面俱到。

張嘉郡也說，未來持續推動台西智慧綠色產業園區，並將推動台西海園綠廊串聯改善工程，發展台西海岸觀光，而為方便漁民作業，五條港漁港增設吊蚵機及照明設備、碼頭浮動平台改善，以及台西漁港網具整場與碼頭改善工程。

另，國民黨雲林縣黨部及多名議員昨再批劉建國對補助老人健保的態度矛盾不一，國民黨在立法院提修正案時未投票，卻又提出要老人健保免費，雙標作法令人不解；劉建國回應，雲林總預算從兩百多億元大幅增至六百多億元，且議會早就三讀通過免繳健保費議案，縣府有能力且也應要依議會決議執行，卻非要拖到明年才執行，還反倒去支持要由中央統一埋單的作法，匪夷所思。