民眾黨嘉義市長候選人張啓楷被爆今年四月間路邊小解，引發大量議論，恰逢昨為「世界廁所日」，他順勢將事件轉化為檢視公共政策，點出城市公廁不足、指引不清等問題；民進黨候選人王美惠持續深入基層，凌晨天未亮就到嘉市漁市、果菜市場拜票。

前政務委員張景森昨臉書發文說，前天談到張啓楷的路邊小便事件，建議張「化尷尬為力量」推出「公廁革命」，把民眾切身如廁困境轉化為市政改革契機，因政府投入巨資興建捷運、公園及各種大型公共建設，卻可能連市民在急需時找到一間乾淨、安全、方便使用的廁所都做不到，值得反思。

張啓楷表示，若他當選市長，將針對高齡友善廁所、如廁臨停空間等需求做規畫，讓公廁設施符合不同年齡層及使用者需求。

無黨市長候選人陳愷璜提出打造「高齡者外出如廁友善城市」，目標以借用與開放廁所取代新建，達到步行五分鐘、三百至四百公尺內就有乾淨廁所，且「不要求消費、有坐式、無階梯」，若當選後一百天內公布公廁清冊。

台灣前進陣線嘉市議員候選人林詩涵及陳玥妗則整理嘉市二九七個公廁地點，推出公廁地圖，將政府列管公廁及便利商店、加油站等可供民眾使用據點納入，讓市民透過手機查詢。

此外，王美惠持續強化陸戰，每天深入掃街，她昨凌晨四時半前往嘉義市漁市場、嘉市果菜市場拜票，清晨六時半又前往中正公園，向運動、採買民眾爭取支持。