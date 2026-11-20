花蓮縣長三腳督選戰，民眾黨主席黃國昌昨赴花蓮合體國民黨縣長候選人游淑貞拜票，黃批無黨籍候選人張峻表示，民眾黨不可能支持一個在擔任公職期間，竊占花蓮國土，只為了讓他們家賺更多的錢的人。張峻稱，選戰不該用負面抹黑，希望不分藍綠白共同翻轉花蓮。另一無黨籍候選人魏嘉賢合體弟弟、市長候選人魏嘉彥聯合拜票。

黃國昌昨早到花蓮與游淑貞同框在市區重要路口拜票，近中午時走進藍黨部再度與游合體，還拉起手高喊凍蒜、支持游淑貞。黃國昌表示，民眾黨與國民黨簽署二○二六聯合治理的協議，協議中清楚承諾藍白在縣市長層級充分合作，國民黨徵召游淑貞角逐花蓮縣長，民眾黨也沒有推出縣長人選，就會全力支持、唯一支持游淑貞。

不過民眾黨部主委張天民挺張峻，引發白營在花蓮分裂疑慮，黃國昌說，張天民和張峻認識很久，支持張峻是張天民個人意見，但黨的決定超越個人情誼，沒任何模糊空間，「黨有黨紀」。

魏嘉賢、魏嘉彥打出兄弟牌，近日聯袂到花蓮縣蔬菜運銷合作社果菜市場掃街拜票，魏嘉賢說，未來若能當選縣長，一定更重視在地果農、菜農的需求，從農產品行銷、產銷通路到市場設施改善，給予農民及攤商更多支持，並協助推動果菜市場硬體環境升級。