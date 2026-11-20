基隆市長選舉激戰，藍營猛攻民進黨童子瑋海大碩論涉嫌抄襲，昨到海大具名檢舉要求嚴肅處理，市長謝國樑說，「如果我是海洋大學，會比任何人都關心這件事情真相。」童子瑋表示，依正式管道按程序走，一切都沒有問題，呼籲不要刻意造謠。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德、副發言人張家馨、民眾黨議員候選人林廷翰昨到台灣海洋大學具名檢舉，質疑民進黨過去面對論文爭議，高喊學術倫理、要求嚴格檢視，如今卻只拿百分之廿七當擋箭牌，質疑學術倫理也有政治顏色？要求拿出擔當而非迴避。

林祐德說，從論文對照圖卡可看出童子瑋二○一七年碩論與二○一三年同系羅姓學長碩論，在研究方法、變數選取及文獻探討等部分出現多處高度相似內容，要求校方展開學術倫理調查。

海大主秘吳俊毅收下檢舉函，他說，一切依法規辦理，大約會花五天先了解是否符合構成要件，如果認定符合要件會成立審定委員會做專業審定，正常審定流程約二個月。

立法院國民黨團表示，經民眾黨國家治理學院主任翟本喬比對發現，童子瑋論文與同門師兄羅卓傑的論文文字重合率高達百分之廿七點五，「根本是林智堅二點○」，呼籲童出面交代清楚，並要求海洋大學啟動學術倫理調查，捍衛學位公信力。

國民黨團書記長許宇甄說，羅卓傑二○一三年完成論文，童子瑋是二○一七年，兩人同校、同系所且同為教授李選士指導。童研究題目是「台灣四大電信業者」，內文第卅頁卻寫成「台灣、韓國、日本、香港與中國的十五個主要電信業者」，原因正是羅研究的就是十五家電信業者。