選戰倒數，民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族涉曠世智能投資案延燒。民眾黨主席黃國昌昨說，面對國庫通家庫的國際醜聞，蘇巧慧持續迴避，新北市議員候選人陳怡君製作文宣遭派報公司回覆「沒有辦法接」。藍營質疑，財政部還在包庇，難道整個國家就是蘇家的？

蘇巧慧競辦發言人劉芳宇說，蘇巧慧不會干涉民間公司接案的自由，蘇參選八百多天來始終秉持正面陽光風格，才能得到愈來愈多市民支持，不會隨對方的負面選舉起舞。

蘇巧慧胞妹蘇巧純任職的「曠世智能」獲政府補助案，財政部稱不適用公職人員利益衝突迴避法，國民黨新北市長候選人李四川昨說，環保局基層同仁撿到電鍋轉送給弱勢嬤遭法院判刑，反觀蘇巧純從政府拿走四千多萬補助，卻說沒有利衝法問題？他感嘆「不管什麼法，碰到民進黨都沒用！」誰能吞得下這口氣？此案已讓年輕世代產生強烈的剝奪感。

立法院財政委員會前天邀財政部長莊翠雲、金管會、法務部廉政署、審計部就「台企銀創投公司投資曠世智能公司事前評估過程至投資後效益及管理之爭議與適法性」做專題報告。黃國昌昨說，專案報告一如預期，完全就是廢話大全集，「蘇巧慧也就像個ＮＰＣ（非玩家角色）一樣，跳針式迴避國庫通家庫的國際醜聞。」

黃國昌說，整起弊案臭不可聞，絕非民進黨想包庇就能船過水無痕，藍委賴士葆詢問曠世智能虧損連連，策略股東嘉實資訊早在二○二四年出清持股，為何台企銀創投遲不撤資？台企銀董事長李嘉祥竟說「經營狀況逐步改善」。

黃透露，為讓更多市民看清楚「蘇氏吸血蟲家族違法貪婪的真面目」，想發送文宣卻碰壁，派報公司回覆「沒有辦法接」，第一線執行會有困難，「話講得委婉，原因心知肚明，民進黨把司法當工具的寒蟬效應已蔓延。」