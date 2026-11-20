雙北市長選戰緊繃，藍營指出，台北市長蔣萬安和新北市長候選人李四川將持續以「議題聯合、行動合體」雙軌並進，一路戰到最後。綠營說，黃金周「洋流慧聚」大造勢將重現，最後階段一定要戒慎恐懼，包括支持者及團隊都要謹言慎行。

蔣萬安昨與李四川合體到新北中和區車掃，深入藍營票倉，沿途受到民眾熱烈歡迎，談及雙北選戰布局，蔣萬安表示，李四川一直是自己最堅實的戰友，對雙北市政非常熟悉，未來兩人一定會攜手努力。李四川表示，與蔣萬安每天熱線、交換戰情，不忘叮嚀蔣萬安早點休息，養精蓄銳拚出最高戰鬥力，全力打贏這場硬仗。

即將進入黃金周，藍營指出，蔣萬安陸戰、空戰齊發，今將與其妻石舫亘合體，發送正搶手的「光榮台北」系列明信片，其他主題包含輝達海外總部、生生喝鮮乳、台北捷運以及隱藏版，將陸續解鎖。蔣萬安周日會在台北市車隊掃街，並利用廿四、廿五、廿六日三天將全市車掃一遍。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（中後）昨天前往永和保福宮參香祈福，前總統、競選總部主委蔡英文（右前）也現身陪同。記者杜建重／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨再找來前總統蔡英文助陣，兩人一起到中和南山福德宮烘爐地、永和保福宮等地參拜。蘇巧慧表示，希望延續蔡英文的典範，以正面、陽光的方式完成選戰。

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨早二訪濱江市場拜票，現場不少攤商致贈水果籃，預祝高票當選等，晚間則直播，重現「市長你給我聽好了」。沈伯洋預告，選前之夜前都還會直播，播的內容回應對方造謠外，也預測對方可能會出什麼招。

雙北綠營最後階段繃緊神經，沈伯洋十一月二十一日前往新北造勢場與蘇巧慧合體，賴清德總統等人站台。

綠營人士認為，雙北是這次民進黨力拚突破的關鍵戰區，雙北選情彼此牽動，任何一個地方的突發事件，都可能透過媒體及網路迅速擴散，影響其他選區的選戰氣氛，最後階段必須防止突發爭議造成支持者動搖。

母雞激戰也牽動議員小雞選情，北市藍綠白都祭出配票機制，國民黨新北市黨部主委黃志雄也宣布，板橋、新莊、土樹三鶯、三蘆四個選區啟動聯合配票，要在最後關頭全力衝刺，催高投票率，「力求席次極大化。」

民進黨新北市黨部執行長高碩呈說，雖然沒在每個選區都高喊配票，透過公平協調、共同宣傳及聯合掃街，已呈現聯合競選實質效果。