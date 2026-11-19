有媒體報導自稱台北市長蔣萬安同學的網友，表態「我不支持蔣萬安繼續擔任台北市長」。今有蔣萬安30年的同學在Threads上發文，並附上蔣萬安「眼鏡男」孝呆（台語，指憨厚）照自證，對他被對手像恐怖情人一樣每天找碴，感到不平。

蔣萬安也回文，「謝謝老同學挺身為我還原事實，以前在班上聊，現在在脆上聊，不錯啊」。

該網友分享他認識的蔣萬安，先上圖給大家笑笑，第一張說「這個看起來孝呆的傻眼鏡男就是蔣萬安」，身為他同學建中49屆3年4班座號27，比那些不敢露臉、甚至連座號都不敢說、還號稱是老同學然後說不支持他的帳號，「可信度應該是降維輾壓」。

蔣萬安的同學說，高中到現在各自在崗位上打拚，認識他超過三十年了，這半年來，看他的對手像恐怖情人一樣每天找他碴，不要說他連呼吸都是錯的，乾脆說連活著都是錯的比較快。

對於說蔣萬安連一元二次都不會解，蔣萬安的同學把當年他數學100分的成績單翻出來；說他連掃把都不會，他把蔣被叫去清狗大便的照片也翻出來闢謠。

蔣的同學也說，直到前陣子有人造謠蔣的分數都是老師幫他偷加上去的，「乾...真的是除了傻眼，還非常傷心難過」，是欺負我們班導已經不在了嗎？如果老師還在絕對氣到七竅生煙出來替學生講話。

他說，對蔣萬安最初的印象，就是這傢伙講話有夠正經的，居然連私下講話都內建那種「官腔式語法」從建中到現在都沒變過。

蔣萬安同學說，印象最深刻的一次是1999年前後，考慮要去考個三類來玩玩看，蔣聽說這件事後「三更半夜還特地在小魚（已消失BBS）丟我水球「一類要去三類考醫學，不錯阿~~~」、「靠...！我知道你在關心我，但到底誰會半夜用這種官腔跟同學聊天啦」。