賴清德總統昨赴彰化輔選，他稱讚民進黨縣長候選人陳素月像「彰化阿信」，服務不分黨派，中央將支持彰化鐵路高架化與台中捷運延伸彰化。國民黨候選人魏平政規畫在高鐵站區蓋展覽與電競場館。無黨籍候選人邱建富將在彰化高鐵站區周邊打造多功能體育園區。

賴總統昨先後到彰化南瑤宮、員林福寧宮參拜，並為陳素月輔選。總統說，陳素月就像「彰化阿信」，服務不分黨派；她爭取台鐵田中支線銜接集集支線，讓彰化能連結南投，也爭取台七六線延伸、東彰道路等。

總統說，彰化鐵路高架化也是陳素月在前縣長魏明谷任內爭取，相關工程已推動，呼籲全力支持。陳素月說，她當選後會促成彰化鐵路高架化，以及台中捷運延伸彰化。

魏平政昨天在彰化市八卦山牌樓前的中山路口向來往民眾揮手拜票，不少人為他加油打氣。由於電玩遊戲GTA 6昨零時上線，魏平政年輕時是電玩遊戲的好手，昨拜票時見多人有黑眼圈打趣說，懷疑是熬夜玩電競遊戲。

魏平政說，他如果當選縣長，將發展彰化電競產業，並規畫在高鐵彰化站特定區的設計館，提供展覽或電競比賽場地，讓年輕人有參與電競的好去處，創造更大的產值。

邱建富昨提出體育政策，評估以彰化高鐵站區周邊土地，興建棒球場及室內多功能體育園區，結合OUTLET商場，打造運動、購物與觀光複合園區。他提出改善基層運動設施、培育人才、發展運動觀光及推廣全民運動，透過體育建設帶動地方經濟。