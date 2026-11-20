苗栗縣長公辦政見會昨首場交鋒，民進黨候選人陳品安提「四問」，質疑縣長鍾東錦的頭份競選總部，設在原高中預定用地「整開五」的合法性。鍾東錦回應，建物有建照、使用執照，市地重劃拆除期限到十二月卅一日，直球對決「一切合法」。

陳品安抽籤首先發言，她打福利牌，主張敬老愛心卡加碼到每月一千點且不限用途等。陳品安質疑，鍾東錦的地方秘書涉及竹南鎮長選舉賄選案，遭檢方起訴並羈押禁見至今；鍾東錦過去兩次財產申報，遭監察院認定故意申報不實並裁處罰鍰。

陳品安提到，頭份市原有「文高二」高中預定用地解編變更住宅、公園及道路用地，市地重劃「整開五」開發，鍾東錦卻設置競總，使用是否合法規？另外，縣府多件道路改善工程的標案，為何都由六家公司輪流得標？

鍾東錦表示，「整開五」土地競總有建照、使照，且拆除期限到年底，一切都合法；地方秘書因涉及冤案遭羈押；財產申報問題是在議員任內發生，因娘家有較多收入，別人借錢他忘記申報，被監察院查到漏報，絕非故意而是失誤。

鍾東錦推政績牌，提招商引資五二○○億元，創造就業機會，指出苗栗縣平均薪資全國名列前茅；他也反擊陳的福利政策表示，如果敬老愛心卡提高到一千點，一年花十四億元，恐排擠其他縣政。

針對陳的標案問題，苗栗縣府交通及工務處回應，依法辦理道路養護開口契約，投標廠商資格依營造業法規定及營造業承攬工程造價限額規定訂定，廠商投標與得標屬市場機制，並未指定或限制特定廠商投標。