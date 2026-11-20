選戰倒數九天，桃園市長張善政，民進黨候選人黃世杰不畏寒風掃街拜票，黃世杰酸捷運綠線延伸中壢發包多次流標，市立醫院還停留在紙上談兵階段。市府反擊黃對市政完全狀況外，批評公共建設更是雙重標準。

張善政昨由立委涂權吉陪同赴埔心、楊梅公有市場掃街，張帶著「好善手」手套分送，有長者熱情擁抱。他表示，楊梅傳統市場很有特色，最後衝刺會陸空雙管齊下，尤其陸戰絕對不能輕忽。

黃世杰由立委郭昱晴與多名議員陪同車掃，所到之處見民眾搖旗吶喊加油。黃世杰表示，八德是桃園發展的重要地方，軌道建設四通八達，市立醫院也設在八德，但這兩項建設遇到瓶頸，問題需要解決。

黃世杰指出，捷運綠線延伸中壢發包多次流標，經費需要市長與中央溝通解決，市立醫院停留在紙上談兵階段，進駐營運團隊還不明確；團隊必須跟中央合作才能發展高階醫療，都要在醫院計畫啟動前完成，「我們看到問題，也提出解方，接下來要迎頭趕上」。

桃園市府新聞處長羅楚東表示，黃世杰過去對重大工程延宕沉默以對，如今市府排除困難，建設取得實質進展，黃又忙著抹黑；捷運綠線延伸中壢工程今年九月動工，先前部分工程流標，主要受營建缺工、缺料及物價上漲影響；反觀過去捷運綠線北機廠曾發生開工四年，連施工圖紙都沒有的荒謬情況，導致工程嚴重延宕。

市府說，市立醫院在張善政上任後取得衛福部設立許可，都市計畫變更案也公告，相關程序續推進，絕非黃世杰說的「紙上談兵」，各項重大建設都有公開進度與實質成果，經得起社會檢驗。