新竹縣長選舉公辦政見發表會昨登場，國民黨候選人徐欣瑩火力全開，痛批民進黨候選人鄭朝方的「竹北經驗」，根本是「四年空轉的經驗」。鄭朝方未正面交鋒，強調選舉風氣已不同於過去，無止盡抹黑與攻防，「已經不是那個年代了，民眾更期待看到正向發展」。

新竹政見會鄭朝方、徐欣瑩及無黨籍候選人朱定瑀出席。徐欣瑩率先登場，批評竹北東區市場早在前市長何淦銘任內發包動土，鄭上任後卻解約，造成數千萬元損失，原訂二○二四年落成的市場至今仍無進展，土地依舊閒置，讓東區居民期待落空。

徐欣瑩質疑，竹北市民活動中心在鄭朝方接任時，主體建築已完成百分之九十四，但四年過去未全部落成，「這四年來連百分之六都沒辦法完成嗎？」批評鄭的施政效率令人憂慮。

徐欣瑩承諾六十五歲以上長者健保費全額補助、敬老津貼不排富、敬老卡提高到每月一千五百點，並承諾當選後不徇私舞弊、家人不干涉縣政及參與採購，成立縣政顧問團，讓專業人士、年輕人及縣民共同參與，「縣長不是一個人的位置，也不是一個家族的位置」。

鄭朝方在政見發表時未正面交鋒，他會後受訪回應，政見發表會以正向、樂觀的方式說明，選舉期間與民眾溝通，透過施政成果讓民眾實際感受改變，例如新月沙灣、公園野餐及星際圖書館等建設，正向交流有助於帶動更多建設。

「太多的政治攻防不會直接轉化為建設與政策。」鄭朝方直言，讓民眾有感、生活更幸福，這幾年在竹北作出成績，就看大家是否喜歡。

鄭朝方提出交通、教育、環境及社福四大政見，推動全縣「黃金通學通勤線」，整合大眾運輸、停車場及YouBike，串聯高鐵、台鐵與居住熱點，YouBike前卅分鐘免費；另推動湖口第二交流道、竹東二重交流道、埔東隧道及國道銜接台六八線等建設。

朱定瑀主張打造廿分鐘生活圈，取消機車兩段式左轉；支持青年返鄉就業，協助辦理土地變更等程序，並興建社會住宅，擴大地區衛生室功能，每鄉鎮設置一處夜間急診醫院。