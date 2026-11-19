選戰白熱化，曾任民進黨立法院黨團幕僚的無黨籍竹北市民代表候選人陳冠宇，今晚在國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩湖口問政說明會開砲，質疑民進黨候選人鄭朝方為選票切割父親、淡化政黨色彩，甚至在竹北藍白合破局後兩邊討好，反觀徐欣瑩不切割宗教信仰及黨內同志，直言兩人政治誠信高下立判。鄭團隊暫無回應。

陳冠宇表示，自己2019年起就認識鄭朝方，曾在民進黨中央及地方工作，若民進黨推出的是清廉、勤政、愛鄉土的候選人，他今天就不會站在國民黨造勢場合，強調「比起政黨利益或個人利益，我把國家利益放在第一順位」。

陳冠宇指出，鄭朝方近期不斷呼籲選民「支持善良的人」，但競選看板大量使用藍色、紅色，卻幾乎看不到綠色及民進黨黨徽，質疑鄭刻意隱藏政治立場，想爭取不同陣營選票。

他進一步比較兩人政治態度，指出徐欣瑩即使知道信奉妙天禪師可能影響選情，仍不曾切割師父；竹北市長選舉藍白合破局後，也持續支持國民黨提名的吳旭智，沒有為了選票改挺民眾黨邱臣遠，展現對政黨與政治理念的忠誠。

反觀鄭朝方，陳冠宇質疑他既與民眾黨邱臣遠互動，又支持民進黨提名的曾聖凱，形同兩邊討好，甚至可能背刺自家候選人，「既想騙藍營的票，又想吸民眾黨的票，同時情緒勒索民進黨的票」，質疑這樣的人是否真如自己宣稱的善良。

陳冠宇更指鄭朝方曾在節目上表示與父親鄭永金不熟，只有年夜飯才見面，但據他了解，鄭仍時常返回竹東吃飯，質疑鄭為了選票連父親都能切割，直言「很多人做不到，但鄭朝方做得到」。

陳冠宇也重提竹北市長辦公室裝潢爭議，質疑鄭朝方挪用近千萬元裝修辦公室，卻不願公開內部空間，並指竹北市庫盈餘4年減少約15億元。他更翻出鄭朝方父親、前縣長鄭永金任內財政舊帳，指鄭永金卸任時新竹縣負債高達422億元，經邱鏡淳、楊文科兩任縣長16年努力，才降至約60、70億元，擔憂鄭朝方若當選縣長，新竹縣恐重蹈財政惡化覆轍。

陳冠宇最後強調，自己從徐欣瑩身上看見民進黨遺忘的「清廉、勤政、愛鄉土」，即使自己也是候選人，仍要呼籲鄉親「你們可以不投陳冠宇，但是千萬不能投給鄭朝方」，盼選民11月28日支持徐欣瑩。