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藍綠台中粉絲「大車拚」！揮國旗比OK挺江啟臣 舉旗比大愛心迎何欣純
選戰倒數，藍綠台中市長候選人江啟臣、何欣純今天下午不約而同展開市區車隊掃街「大車拚」！江啟臣北屯拜票，並發送應援飄帶，鄉親搶握手、拿自備國旗揮舞應援，高樓住戶也探頭打招呼；何欣純西屯拜票，鄉親熱情揮手、比大愛心，高樓住戶高舉旗幟應援，並預告明天合體賴清德總統與沈伯洋。
江啟臣今天下午從競選總部出發，由立委黃健豪，以及市議員陳文政、陳政顯等人全程陪同展開北屯大車掃，沿途鄉親爭握手，車隊發送印有「台中・啟程」與國旗圖樣的應援飄帶更是大受歡迎，有人領到比OK手勢，還有鄉親為愛犬專程來領取，有休旅車駕駛自備國旗揮舞應援、汽機車族放慢車速比OK，高樓層住戶揮手打氣。
江啟臣表示，看到年輕人、抱毛小孩家庭與高樓陽台長輩的熱情鼓勵，讓他深感市民對城市前進的期待，未來將帶著這份滿滿的民意與託付全力衝刺，與在地民代攜手推動台中邁向新階段。
何欣純在市議員陳淑華、林祈烽陪同下，從西屯玉玄宮展開車隊掃街。沿途鄉親熱情揮手，互 比大愛心，高樓住戶站出來、高舉「純派」「洋流」旗幟應援。一行人在終點為鄉親簽署限量海報，何欣純預告，明天下午3時將與沈伯洋合體搭乘「洋流號」北區元保宮出發車掃，明晚在烏日日出停車場舉辦造勢晚會，將與總統、沈伯洋同台。
何欣純提出政見，承諾若順利當選，將全力推動捷運藍線盡速動工完工、加速橘線規畫，並推進中科特定區開發、台中國際會展中心二期工程，完善水湳與中科周邊交通路網及增設公共停車空間。
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