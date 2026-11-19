桃園市長張善政今晚出席「楊梅區各界後援會聯合誓師大會」時，提及近日的光電板爭議，提到2017年時前總統蔡英文開始大量推光電板，前市長鄭文燦跟著響應，還是因為環保、生態團體開始抗議才慢下來，桃園光電板不能成長，訴求看清他與黃世杰的差異。

張善政致詞時表示，最近台南、台北吵的很厲害就是水庫要不要放光電板，埤塘被列為國家重要濕地，桃園有300多個，楊梅就超過百個；2017年蔡英文政府開始大量推光電板，鄭文燦跟著響應，當年黃世杰父親黃金德是市府參議兼顧問，市府和水利會一起推埤塘建光電板。

張善政說，當時第一口埤塘上面種光電板，就在新屋區北湖國小旁的埤塘，當時還上新聞，宣稱桃園是全國的模範，要讓桃園的埤塘要種滿光電板；2018年時，水利會種了一些光電板，但有些光電板沒有施工許可，就開始偷跑興建，後來環保、生態團體開始抗議，鄭文燦看不對勁，趕快慢下來，後來沒有再動。

張善政指出，他上任後，訂定一套非常嚴格的標準，到現在為止，桃園的埤塘沒有再多出光電板來，這不只楊梅，整個桃園的環境成長、工業區成長，但光電板不能成長，他只有一個訴求，希望大家看清楚張善政跟黃世杰的差異。

張說，黃世杰宣稱是桃園的子弟，是新屋的子弟，但在擔任顧問、擔任參議的時候，光電板進了埤塘；他在擔任立法委員的時候，SRF進到桃園，大家都是桃園人，要好好顧好桃園的環境。

對於光電板相關爭議，黃世杰競選辦公室發言人簡伊翎回應，過去桃園市政府配合中央政策發展光電埤塘，並爭取在桃園推動智慧電網示範區，推動過程中鄭文燦發現法規與配套不足，影響生態景觀後，桃市府於2017年10月表示暫停發放埤塘光電許可，將待中央法規頒定、地方審查權完備，且民眾無疑慮後，再根據新的規範發放許可。

簡伊翎表示，現在最重要的是公布既有8口埤塘的水質、生態監測、設備巡檢及除役計畫，歷史可以檢討，現任市長也應該交代任內四年做了哪些管理。桃園埤塘應優先維護灌溉、滯洪、生態、景觀及水圳文化。張善政不能把沒有要做的事，以及別人早就暫停的計畫，當成是自己做的來蹭聲量，這不是一個現任市長應該做的事。