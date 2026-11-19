「選戰第一線」直播節目今晚前進新竹縣湖口鄉，國民黨竹北市民代表候選人黃郁雯砲轟民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，竹北東區市場預算從5億暴增至14億，至今卻未發包，卸任前又大砍明年度1.33億元預算，連兒童早療、校園修繕經費都遭刪減，痛批鄭「會花錢、帶來浪費」，更憂心市政出現空窗期。對此鄭團隊暫無回應。

「選戰第一線」今晚在湖口鄉勝利村集會所旁停車場舉行，立委葉元之、前立委游毓蘭及多名竹北市民代表候選人到場。葉元之介紹黃郁雯登台時，稱她過去擔任英文老師，仔細研究竹北市公所預算，揭露鄭朝方任內經費運用爭議。

黃郁雯表示，竹北東區傳統市場原編列5億，後來增加至14億，但都市設計審議、建照及市場營運計畫尚未完成，鄭朝方卻先大動作召開記者會宣傳，直到現在仍未發包，質疑市府重宣傳、輕執行，「你從頭到尾在騙竹北市民，還要來騙新竹縣民」。

她接著質疑，鄭朝方即將卸任，竹北市公所卻在116年度預算減列約1.33億元，其中12項預算歸零，包括兒童早療、市場攤商行銷等經費，道路橋梁工程8000萬元也遭刪除，國中小緊急修繕補助更從600萬元減半至300萬元。

黃郁雯指出，竹北市2024年歲出決算約24億元，2025年增至28億元，如今公所卻以回歸常態預算為由大幅刪減經費，反問「難道代表今年編的預算不正常？」她擔憂新任市長上任後，因經費不足造成行政空轉，影響教育及基礎建設延續。

黃郁雯也批評，鄭朝方任內16項活動經費不斷膨脹，部分活動從250萬元追加至1000萬元，並質疑水圳森林公園翻修花費8000多萬元、特色路燈每盞建置成本達22.3萬元，直言「你會花錢、帶來浪費，你敗家！」

她另提及鄭朝方在公辦政見發表會提出「讓公園長翅膀」，質疑政見過於空泛；鄭宣稱逐年擴充托育量能，但竹北市立幼兒園僅310個名額，無法滿足約8000名3至5歲幼童需求，批評鄭任內未有效增加供給。

黃郁雯最後表示，自己與不同政黨的竹北市民代表候選人張益豪、陳冠宇及民眾黨李心然組成跨黨派聯盟，盡管彼此是選舉對手，仍希望共同監督地方政治，呼籲選民11月28日支持徐欣瑩，讓新竹縣回歸清廉、負責任的治理。