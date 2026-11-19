「選戰第一線」直播節目今晚前進新竹縣湖口鄉，曾任竹北市公所機要秘書、現參選竹北市民代表的張益豪再揭民進黨候選人鄭朝方爭議，質疑竹北某地下道整修花費1200萬元，水圳森林公園翻修更耗資8000多萬，痛批鄭朝方靠公帑堆砌個人形象，更示警若掌握縣府逾400億預算，恐重蹈父親鄭永金財政覆轍。鄭朝方團隊不回應。

「選戰第一線」今晚邀請國民黨立委葉元之、前立委游毓蘭、名嘴鄭師誠等人助講，力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩。葉元之介紹張益豪登台時，批評鄭朝方治理竹北還得聽哥哥鄭朝瀚意見，甚至讓前幕僚遭家人辱罵、霸凌，呼籲民眾聽張益豪現身說法。

張益豪表示，自己8年前退伍後便投入鄭朝方團隊，從縣長、立委到竹北市長選舉一路追隨，前後投入8年青春，鄭朝方當選市長後邀他擔任機要秘書，原以為能實現照顧家鄉的理想，未料僅任職10個月便心寒離開。

張益豪重提鄭朝方剛上任時，縣府擬收回竹北路邊停車收費及公園委管權，鄭原先同意交還縣府，胞兄鄭朝瀚卻將他叫到私人鐵皮屋，以三字經辱罵、施壓，要求保留相關權責，隨後鄭朝方態度竟180度轉變，讓他質疑市長淪為家族傀儡。

他更指鄭朝方父親、前縣長鄭永金曾傳LINE要求催辦公文，自己因此提出辭職，鄭朝方多次慰留，他只問「鄭朝瀚還有家族能不能不要再介入市政？」卻未獲回應，最終決定離開。

談及竹北建設，張益豪質疑，一處鐵路地下道僅油漆、防水及照明工程就花1200萬元，高鐵站前水圳森林公園原本已整修，鄭朝方上任後又花8000多萬元翻修，直呼「竹北市公所真的很有錢，有錢到可以這樣花！」

張益豪指出，竹北市一年預算約22億元，新竹縣則有400億至500億元，若鄭朝方當選縣長，如何運用龐大預算令人擔憂。他並翻出鄭永金卸任時422億元負債舊帳，質疑父子兩代的財政治理能力，呼籲選民不要讓新竹縣重蹈覆轍。

張益豪最後強調，自己並非為個人利益離開鄭朝方團隊，而是不願認同家族介入市政，呼籲選民11月28日支持徐欣瑩，拒絕讓家族利益凌駕縣民利益。