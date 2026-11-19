影／蘇巧慧今晚車掃泰山南新莊 小粉絲關心：牙齒還好嗎？
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚在泰山和南新莊車掃拜票，出發前許多支持者到場加油打氣，其中不少「水獺媽媽」的小粉絲和家長一起來，大家還是很關心她的牙齒，她不忘鼓勵小朋友換牙的時候也要很勇敢。
蘇巧慧今晚先由立委吳秉叡、市議員李宇翔和候選人戴翎育陪同掃泰山地區，由於日前蘇巧慧在新莊造勢晚會唱歌時被一起表演的神將意外敲斷門牙，仍勇敢唱完且忍痛2個多小時撐到晚會結束，補完牙隔天又繼續跑行程，「斷牙事件」連日常被討論。
今晚車隊出發前「水獺媽媽」的粉絲小女孩特別關心問她：「妳的牙齒還好嗎？」，蘇巧慧露齒指著門牙笑說：「妳看有沒有漂亮？那妳下次換牙齒也要一樣勇敢喔！」車隊出發時她還透過麥克風對助選員戲稱：「從頭到尾一直叫路人看我的牙齒…」。
後續車隊進入南新莊地區，行經每個加油點都有許多民眾揮舞旗幟吶喊凍蒜！明天早上車隊繼續掃三重地區。
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