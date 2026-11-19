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立院明表決普發2萬現金 盧秀燕籲全民：下周六當一天閣揆「投票副署」
台中市長盧秀燕昨晚輔選表示，立法院明天表決普發現金2萬元，國民黨會全力動員，替人民爭取AI紅利共享；另外老農福利津貼暫停條例修正草案，明天是副署最後一天，若行政院長再不副署，很可能就泡湯。盧強調，即使普發2萬表決通過，卓揆仍不會發，呼籲全民「下周六當一天行政院長」，投票「副署」普發現金案，讓AI紅利全民共享。
國民黨今晚在北屯區三甲福德廟舉辦台中市長候選人江啟臣和市議員、里長的聯合造勢大會，盧秀燕趕到致詞，並拉起江啟臣的手高呼支持。
盧秀燕說，老人健保補助曾經發生被剁掉的歷史，前不久立法院提案修正老人福利法，國民黨、民眾黨都提案，但是民進黨反對，要求立委不能投票，行政院長卓榮泰不副署，民進黨不支持老人健保補助，他們的縣市長如果當選，老人健保補助岌岌可危；我的前任也是如此，民進黨就是不支持。
盧秀燕說，普發現金2萬元明天立院要表決，去年稅收超徵，國民黨曾提普發1萬元，把超徵稅收還給人民，但民進黨不同意，直到大罷免大失敗，民進黨怕到了才發了1萬元，今年普發2萬元即使立法院表決通過，民進黨還是不支持，她相信卓榮泰也不會普發2萬。盧秀燕呼籲，下周六大家「當一天行政院長」來「副署」，投票給江啟臣。
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