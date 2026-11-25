大選進入最後倒數！2026年九合一選舉將於11月28日登場，在進入投票所投票之前，您對自家縣市的首長候選人知多少？22縣市首長選戰備受關注，今年除了不少新面孔外，還有8名現任縣市長力拚連任，爭取選民支持。全台有多少人角逐百里侯寶座？哪個縣市最激烈、參選人數最多？《聯合新聞網》整理2026大選縣市首長候選人資訊，讓您更了解各選區資訊。

文章目錄 多少人登記參選縣市長？

8位現任首長拚連任

哪個縣市候選人最多？

6縣市候選人一對一決戰

根據中選會審查結果，115年地方公職人員選舉中，直轄市長候選人共23人登記，六都外的縣（市）長候選人則有58人登記參選，22縣市合計共有81人參戰，一齊挑戰百里侯之位。

2026縣市長候選人名單 共 22 縣市・81 位候選人 基隆市 3 位候選人 1 童子瑋 民進黨 2 魏造文 無黨籍 3 謝國樑 國民黨 台北市 6 位候選人 1 郭璽 麻將最大黨 2 林志成 無黨籍 3 沈伯洋 民進黨 4 蕭文乾 SoR無法黨 5 蔣萬安 國民黨 6 唐新民 三勢盟 新北市 3 位候選人 1 蘇巧慧 民進黨 2 蘇輝湟 無黨籍 3 李四川 國民黨 桃園市 2 位候選人 1 黃世杰 民進黨 2 張善政 國民黨 新竹市 3 位候選人 1 高虹安 無黨籍 2 何志勇 無黨籍 3 莊競程 民進黨 新竹縣 3 位候選人 1 鄭朝方 民進黨 2 徐欣瑩 國民黨 3 朱定瑀 無黨籍 苗栗縣 2 位候選人 1 陳品安 民進黨 2 鍾東錦 國民黨 台中市 3 位候選人 1 何欣純 民進黨 2 洪麗華 司法正義黨 3 江啟臣 國民黨 彰化縣 4 位候選人 1 陳素月 民進黨 2 魏平政 國民黨 3 邱建富 無黨籍 4 陳重嘉 無黨籍 南投縣 2 位候選人 1 許淑華 國民黨 2 温世政 民進黨 雲林縣 4 位候選人 1 吳炳輝 無黨籍 2 張嘉郡 國民黨 3 劉建國 民進黨 4 林佳瑜 無黨籍 嘉義市 5 位候選人 1 王義成 無黨籍 2 陳愷璜 無黨籍 3 張啓楷 民眾黨 4 王美惠 民進黨 5 黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統 無黨籍 嘉義縣 2 位候選人 1 吳品叡 無黨籍 2 蔡易餘 民進黨 台南市 4 位候選人 1 蕭燐洪 SoR無法黨 2 謝龍介 國民黨 3 陳亭妃 民進黨 4 葉人文 無黨籍 高雄市 5 位候選人 1 張靜 司法改革黨 2 王肇民 無黨籍 3 柯志恩 國民黨 4 洪方隆 無黨籍 5 賴瑞隆 民進黨 屏東縣 2 位候選人 1 蘇清泉 國民黨 2 周春米 民進黨 宜蘭縣 5 位候選人 1 林國漳 民進黨 2 陳宏毅 無黨籍 3 吳宗憲 國民黨 4 劉燦輝 無黨籍 5 楊鉯婷 無黨籍 花蓮縣 4 位候選人 1 魏嘉賢 無黨籍 2 張峻 無黨籍 3 游淑貞 國民黨 4 羅佩秦 台灣工黨 台東縣 4 位候選人 1 李吳穎智 無黨籍 2 陳瑩 民進黨 3 王志偉 無黨籍 4 吳秀華 國民黨 澎湖縣 6 位候選人 1 許智富 無黨籍 2 周倪安 台聯 3 葉竹林 無黨籍 4 吳淑瑾 民進黨 5 陳振中 國民黨 6 陳盡川 無黨籍 連江縣 2 位候選人 1 王忠銘 國民黨 2 曹爾元 無黨籍 金門縣 7 位候選人 1 張國威 無黨籍 2 李文良 無黨籍 3 洪和成 無黨籍 4 張火木 無黨籍 5 陳玉珍 國民黨 6 梁文韜 無黨籍 7 黃世團 無黨籍 製表／聯合新聞網

2026年縣市首長之戰迎來不少新面孔，但全台仍有8個縣市的首長投入選戰、力拚連任，盼再度獲得選民的支持，爭取第2個4年任期。

此次選舉爭取連任的首長候選人包括，基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、屏東縣周春米及連江縣長王忠銘。

經過4年施政、已繳出成績單，8名現任縣市首長是否獲得選民肯定、順利延續2022年當選的榮耀，將成為此次選戰的重要觀察指標。

8名現任首長爭取連任 縣市 現任首長 競爭對手 基隆市 謝國樑 國民黨 VS 童子瑋 民進黨 台北市 蔣萬安 國民黨 VS 沈伯洋 民進黨 桃園市 張善政 國民黨 VS 黃世杰 民進黨 新竹市 高虹安 無黨籍 VS 莊競程 民進黨 苗栗縣 鍾東錦 國民黨 VS 陳品安 民進黨 南投縣 許淑華 國民黨 VS 温世政 民進黨 屏東縣 周春米 民進黨 VS 蘇清泉 國民黨 連江縣 王忠銘 國民黨 VS 曹爾元 無黨籍 註：新竹市另有無黨籍何志勇登記參選。資料來源：中選會登記名單、中央社整理。

81位選將搶攻22席縣市首長寶座，其中又以金門縣登記參選人數最多，共7位候選人角逐縣長寶座。若單比較六都市長選戰，台北市為競爭最激烈的選區，共計6位候選人登記參選。

多數縣市都有3位以上的候選人角逐縣市長之位，與此相反，桃園市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣及連江縣等6個縣市，則僅有2位候選人登記，兩人將一對一PK角逐縣市長寶座。

值得注意的是，上列的6個縣市中，有5個縣市的現任首長爭取連任，除了嘉義縣因現任縣長翁章梁兩屆任期屆滿，將由新任縣長接棒。