投票筆記本／2026縣市長候選人完整名單！8位現任首長拚連任、金門7人參選最競爭
大選進入最後倒數！2026年九合一選舉將於11月28日登場，在進入投票所投票之前，您對自家縣市的首長候選人知多少？22縣市首長選戰備受關注，今年除了不少新面孔外，還有8名現任縣市長力拚連任，爭取選民支持。全台有多少人角逐百里侯寶座？哪個縣市最激烈、參選人數最多？《聯合新聞網》整理2026大選縣市首長候選人資訊，讓您更了解各選區資訊。
根據中選會審查結果，115年地方公職人員選舉中，直轄市長候選人共23人登記，六都外的縣（市）長候選人則有58人登記參選，22縣市合計共有81人參戰，一齊挑戰百里侯之位。
2026年縣市首長之戰迎來不少新面孔，但全台仍有8個縣市的首長投入選戰、力拚連任，盼再度獲得選民的支持，爭取第2個4年任期。
此次選舉爭取連任的首長候選人包括，基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、屏東縣周春米及連江縣長王忠銘。
經過4年施政、已繳出成績單，8名現任縣市首長是否獲得選民肯定、順利延續2022年當選的榮耀，將成為此次選戰的重要觀察指標。
|縣市
|現任首長
|競爭對手
|基隆市
|謝國樑國民黨
|VS
|童子瑋民進黨
|台北市
|蔣萬安國民黨
|VS
|沈伯洋民進黨
|桃園市
|張善政國民黨
|VS
|黃世杰民進黨
|新竹市
|高虹安無黨籍
|VS
|莊競程民進黨
|苗栗縣
|鍾東錦國民黨
|VS
|陳品安民進黨
|南投縣
|許淑華國民黨
|VS
|温世政民進黨
|屏東縣
|周春米民進黨
|VS
|蘇清泉國民黨
|連江縣
|王忠銘國民黨
|VS
|曹爾元無黨籍
註：新竹市另有無黨籍何志勇登記參選。資料來源：中選會登記名單、中央社整理。
81位選將搶攻22席縣市首長寶座，其中又以金門縣登記參選人數最多，共7位候選人角逐縣長寶座。若單比較六都市長選戰，台北市為競爭最激烈的選區，共計6位候選人登記參選。
多數縣市都有3位以上的候選人角逐縣市長之位，與此相反，桃園市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣及連江縣等6個縣市，則僅有2位候選人登記，兩人將一對一PK角逐縣市長寶座。
值得注意的是，上列的6個縣市中，有5個縣市的現任首長爭取連任，除了嘉義縣因現任縣長翁章梁兩屆任期屆滿，將由新任縣長接棒。
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