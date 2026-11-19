選戰倒數9天，力拚連任的台北市長蔣萬安今晚進入深綠地盤大同區，仍受到許多民眾歡迎，他忙著簽名、合影，展現高人氣。在地不少居民看到蔣到來，紛紛駐足感受選舉氛圍，有人觀察蔣還是比較有贏面，也有支持者直呼信心要堅定，蔣可以贏得勝利。

蔣萬安晚間來到大龍街夜市，拚連任的副議長葉林傳和議員陳炳甫、柳采葳，以及議員候選人李易儒陪同。蔣走進店家和餐廳，除了向老闆拜票，也逐一向客人致意，甚至還直衝廚房，向工作人員打招呼。途中還買了一個現做的沙威瑪。

30幾歲市民陳小姐家住中山區，晚間順便來買東西，遇到蔣萬安來拜票。她觀察這次洋流有點盲目，自己是比較含蓄，不會特別跟朋友、在公共場合顯露個人政黨傾向，中間選民滿多也比較理性，但自己很怕遇到洋流他們講得比較激進，因為講到政治就敏感，所以身為年輕人的她一定要站出來，「唯一支持蔣萬安。」

謝先生夫妻家住附近，晚間帶小孩回家時遇到蔣萬安來掃街，小姐直言「市長有在做事我們都知道，但對民進黨市長候選人沈伯洋沒有很了解。」謝先生則說，自己本來是投黃珊珊，議員和立委都投王世堅，他肯定蔣市府的禁菸城市，政策立意良善，但配套似乎沒很完善。

家住中山區的市民邱先生說，他剛好經過這裡，要來吃飯，並不知道蔣萬安要來，也是第一次參與蔣的造勢場，第一次看到蔣萬安，感覺特別親切。他直呼，「當然希望蔣萬安可以贏，可以選上，信心要堅定」，自己會出來投票，用選票來表態。若有人問起政治傾向，就說「為了台灣好。」

大同區在地居民林先生認為，「蔣萬安還是比較有贏面」，形象好，也有認真做事，整個施政都有面面俱到，不會到處開支票，說得到做不到。至於民進黨沈伯洋帶起的洋流，他觀察是一時的潮流，就跟之前陳時中一樣。

選戰倒數9天，力拚連任的台北市長蔣萬安今晚到深綠地盤大同區，受到許多民眾歡迎。記者林佳彣／攝影