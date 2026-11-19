聯電創辦人、大罷免發起人曹興誠將台北市長選舉比喻為「菩薩和邪靈的對決」惹議，曹今天再將砲口對準市長蔣萬安，他表示，章孝嚴帶著章萬安改姓為「蔣」，就是認蔣介石和蔣經國為祖先。「他們父子曾經在北京和中共高幹把酒言歡，可能在共商消滅中華民國的『大計』。」兩蔣如果地下有知，會「安心」嗎？應該會氣惱無奈。

曹興誠在臉書表示，蔣萬安現在打出「安心」的口號，為選戰做最後的衝刺。但他從政以來的言行，爭議不斷，真能讓大家安心嗎？

他表示，首先我們看到，蔣萬安自稱為「矽谷律師」，但他在美國工作的地點一直是舊金山，而舊金山根本不在矽谷範圍內。所以他自稱「矽谷律師」是騙人的，意圖讓人誤以為他對高科技很內行。其次，他一直自稱為「法學博士（S.J.D.）」，但被人揭發後，只好更改為「法律博士（J.D.）」。其實J.D.踏實無欺的中文翻譯，應該是「法律士」而不是「博士」。蔣自稱博士，涉嫌浮誇吹牛，而沈伯洋的Ph.D.，才是貨真價實的「法學博士」。

曹興誠說，蔣萬安喜歡問A答B，也不老實。老實的人碰到問題，知道就直接回答，不知道就說不知道。蔣萬安卻喜歡問A答B，就是不知道，卻裝得好像知道，那是油滑的人常做的事。

曹興誠表示，再就蔣得立事件來說，明明大家討論的是「事」，蔣萬安卻硬要扭曲說是霸凌他的兒子，還要高喊「衝著我來」，可謂十分狡猾。蔣得立是美國人，卻被納入台美交換學生名單，顯然是蒙混過關，想詐領公費。

曹興誠說，蔣萬安於11月15日晚間與台灣民眾黨主席黃國昌及網紅「館長」陳之漢合體直播並掃街拜票。黃國昌、館長都是政治立場反覆、涉嫌多起刑案的爭議性人物。蔣萬安和他們兩人合體，有什麼共同理念嗎？沒人說得出來。所以蔣找這兩個活寶合體，只是為了騙小草的選票；至於他要拿什麼利益去和黃、陳交換，恐怕不堪聞問。

曹興誠還說，「和黃國昌、館長合體，如果說是『吃相難看』，那章萬安改姓蔣，就是『全無道義』。」

曹興誠說，章孝嚴帶著章萬安改姓為「蔣」，就是認蔣介石和蔣經國為祖先。既然認了兩蔣為祖先，就應遵守兩蔣的遺囑，去「消滅共匪、光復大陸」；然而我們看到的，卻是他們父子曾經在北京和中共高幹把酒言歡，可能在共商消滅中華民國的「大計」。中共因此可以嘲笑說，兩蔣的子孫決定「改邪歸正、棄暗投明」，讓兩蔣終生的反共大業淪為中共的笑柄。

「章氏父子如此行為，於情於理，都可謂毫無道義。」曹興誠說，兩蔣如果地下有知，會「安心」嗎？應該會氣惱無奈，希望台北市民在11月28日用選票懲罰那個聲稱是他們孫輩、卻跑去投共媚共的候選人。