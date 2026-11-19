新竹縣長選戰倒數，國民黨候選人徐欣瑩今晚在湖口舉辦問政說明會，立委葉元之、前立委游毓蘭到場助講，砲火猛烈指向民進黨候選人鄭朝方。游毓蘭質疑竹北市公所8800萬元標案，決標價與底價僅差2元，直呼「沒有內神通外鬼，怎麼可能？」更批鄭氏家族將選舉當成金權晉升之階。

徐欣瑩今晚在湖口鄉勝利村集會所旁舉辦問政說明會，結合玉山電視「選戰第一線」現場直播，邀請葉元之、游毓蘭及鄭師誠等人助講，竹北市民代表候選人張益豪、陳冠宇及黃郁雯也到場參與，選前全力催票。

葉元之開場便將矛頭指向鄭朝方，直言鄭朝方爭議眾多，反觀徐欣瑩正派、專業，卻鮮少獲得北部媒體報導，因此「選戰第一線」多次前進新竹，就是希望揭露地方政治內幕。

游毓蘭接棒演說，從退休年金改革、疫情期間疫苗、快篩及雞蛋進口爭議，談到近期軍購採購疑慮，批評民進黨執政下黑金與司法雙重標準問題嚴重，接著將話題轉向竹北市政，質疑竹北市公所一件高達8800萬元的標案，決標金額竟與底價僅差2元，直呼：「可能嗎？你沒有內神通外鬼，怎麼可能得標金額跟底價只差兩塊錢？」

游毓蘭進一步批評，鄭朝方及其家族將選舉視為金錢與權力的晉升之階，竹北市長已掌握龐大預算，若進一步當選新竹縣長，能運用的資源更多。她更提及鄭朝方兄長鄭朝瀚，稱聽聞竹北還有一位更有權勢的「地下市長」，甚至以北韓領導人家族世襲作比喻，質疑地方政治家族化。

游毓蘭也提及媒體人吳子嘉遭檢調搜索，批評司法雙標、媒體未充分揭露地方爭議。她轉而盛讚徐欣瑩擁有交通大學博士學位、技師資格，歷任縣議員、立委，具備專業能力與從政經驗，呼籲選民支持。

葉元之最後以普發現金議題催票，表示立法院可能表決普發2萬元，卻擔心行政院長卓榮泰不副署，並以先前普發1萬元為例，強調民進黨在大罷免失敗後才改變立場，證明選票能讓政府重視民意，呼籲鄉親11月28日支持徐欣瑩；游毓蘭也呼籲支持核能公投。