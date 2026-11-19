2026選戰倒數，民進黨桃園市長候選人黃世杰今天在八德車隊掃街時，將砲口對準捷運綠線延伸中壢及市立醫院，批評捷運工程多次流標，市立醫院更仍在「紙上談兵」，營運團隊至今不明。桃園市府晚間反擊，市立醫院已取得衛福部設立許可，都計變更也正式公告，相關程序持續推進，反酸黃世杰過去當權逾10年，「連紙都生不出來」。

黃世杰今天由立委郭昱晴、市議員呂林小鳳、許家睿及市議員候選人蔡永芳陪同，在八德展開車隊掃街。他表示，八德是桃園未來發展相當重要的地區，軌道建設四通八達，市立醫院總院也將設在八德，但目前這2項重要建設都遇到瓶頸，問題必須盡快解決。

黃世杰說，捷運綠線延伸中壢工程先前多次流標，相關經費問題需要市長積極與中央溝通解決；市立醫院則還停留在「紙上談兵」階段，未來究竟由哪個團隊進駐營運，目前仍不明確。

市府新聞處長羅楚東晚間表示，黃世杰對桃園市政完全狀況外，批評公共建設更是雙重標準，過去重大工程嚴重延宕時沉默以對，如今市府排除困難、建設取得實質進展，卻又忙著抹黑。公共工程攸關市民安全，若對工程品質毫無警覺、只依政治立場評論建設進度，一旦掌握公共工程決策權，恐怕才是桃園市民最大的風險。

羅楚東指出，捷運綠線延伸中壢工程已於今年9月正式動工，先前部分工程流標，主要受到營建市場缺工、缺料及物價上漲影響，中央與地方都面臨相同挑戰；反觀過去捷運綠線北機廠，曾發生開工4年連施工圖紙都沒有的情況，導致工程嚴重延宕。

羅楚東表示，市立醫院方面，張善政上任後持續突破限制，目前已取得衛福部設立許可，都市計畫變更案也已正式公告，相關行政程序持續推進，絕非黃世杰所稱「紙上談兵」。桃園各項重大建設都有公開進度與實質成果，經得起社會檢驗，呼籲黃世杰不要抹殺市府團隊努力，把重大建設當成政治攻防工具。