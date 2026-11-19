宜蘭縣長選舉首場政見會昨天登場，無黨籍候選人楊鉯婷發言時提及5年前因車禍向公益律師林國漳諮詢，但「總統推薦的1號候選人」當時拿到資料「看一眼就還我」，一字一句都沒回我，引發熱議。林國漳競辦今天回應，林國漳對此沒有印象，但絕不可能有這個狀況發生；並說，若楊仍需要法律協助，一定秉持過往服務精神，熱誠協助。

政見會昨天下午登場，5名候選人都出席。第3個發言的楊鉯婷提到，車禍當時求助無門，曾請求安排公益律師諮詢，但「總統推薦1號候選人（林國漳）」當時拿到她的資料，就這樣看一眼就還我，然後換下一位，讓她很無言。

楊鉯婷多次說「我不知道你還記不記得我」，她說，當時詢問她遇到的事情和狀況，就算沒辦法幫忙解決問題，也應該回一字一句，她覺得很無言。

此事在網路上引發熱議，也有網友質疑林「公益律師人設崩壞」。林國漳競辦今天回應，林國漳對法律服務一向一視同仁，不論當事人身分或彼此關係，都會耐心傾聽問題並提供回答，絕對不會拒絕任何需要幫助的鄉親。

競辦表示，林國漳對於楊指稱的法律諮詢過程沒有印象，但絕不可能有她所述狀況發生；若楊至今仍需要法律協助，一定秉持過往服務的精神，誠心提供協助。

林國漳競辦表示，林國漳執業律師30餘年，長年為鄉親提供公益律師諮詢服務，服務地區包含法扶基金會、宜蘭縣政府、市公所等地，案量有數千件，也擔任過法扶基金會宜蘭分會長，在法服現場都會耐心、誠懇傾聽並協助。林國漳過去擔任律師一次僅能服務一人，未來希望利用縣府力量，讓每一個需要幫助的鄉親都被看見、接住。