連江縣長選舉公辦政見發表會昨天舉行，縣長候選人王忠銘、曹爾元彼此交鋒引起熱議。針對對手指控，王忠銘強調一切均於法有據，曹爾元說爭取不分黨派選民支持。

無黨籍縣長候選人曹爾元跟中央社記者說，王忠銘在政見發表上指「無黨籍與民進黨不可能共好」、直指他與民進黨掛鉤。他自己是爭取國民黨報准參選未果，無奈之下才掛無黨籍，但民進黨絕不可能支持國民黨。只要是選民，他都會努力爭取拉票，不會在意對方黨派。

王忠銘則告訴中央社記者，曹爾元在政見發表會上說家人購買多戶示範住宅「仁愛147」、在縣府任職的兒子升遷速度快、安排兒子進入縣府所屬馬祖油品公司失敗等，都是無稽之談。仁愛147只抽籤買1戶，兒子在縣府的任用與升遷於法有據，更不是他可以左右，若有違法，歡迎檢調介入偵辦。

選前最後一個周末，「國之北疆」東引也成為王忠銘與曹爾元陣營必爭之地。雙方都強調，拜票行程均採少人數、不擾民，低調拜訪家戶方向進行。

王忠銘說，依照競選團隊安排，本周末原則以最大票倉南竿鄉與北竿鄉為主，若海象許可，則會安排前往東引。曹爾元表示，團隊研判本周末往東引船舶可能停航，故會視天氣狀況機動判斷，有開船就會盡快到東引拜票，爭取選民支持。